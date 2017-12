Pescara Venezia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Pescara Venezia: streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Lagunari a caccia di una vittoria dopo fin troppi pareggi.

28 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Pescara Venezia (LaPresse)

Pescara-Venezia, diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista, è la partita in programma oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20.30 e valida nella 21^ giornata del Campionato della Serie B. Il Pescara di mister Zdenek Zeman sta vivendo momenti altalenanti, e per ora sta occupando una posizione interlocutoria al centro della classifica, equidistante dalla zona play-off e dalla zona play-out, senza riuscire a trovare una chiara e ben definita identità. I delfini arrivano da due risultati consecutivi, e senza dubbio hanno bisogno di proseguire la striscia positiva per avvicinarsi al gruppo delle prime. Fra queste c'è proprio il Venezia, che dopo un inizio a ritmi elevatissimi ha avuto un calo fisiologico, e al momento si attesta attorno all'ottavo posto, ultimo valido per l'accesso agli spareggi. La formazione di mister Filippo Inzaghi è reduce da quattro risultati utili consecutivi, quattro pareggi, ma è in crisi d'identità, poiché senza vittorie da oltre un mese e mezzo, dal successo interno contro il Perugia. I lagunari inoltre hanno perso il primato di miglior difesa della cadetteria, ora appannaggio della capolista Palermo e del Parma, che hanno subito una rete in meno.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Pescara e Venezia, attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv, su Sky: appuntamento quindi su Sky Calcio 4 HD. Diretta streaming video della partita dell’Adriatico ovviamente confermata tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VENEZIA

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio le formazioni che occuperanno il terreno di gioco sin dal fischio iniziale del direttore di gara per la sfida tra Pescara e Venezia. Il Pescara non si schioderà dal modulo base 4-3-3, diventato praticamente un marchio di fabbrica di mister Zeman. A guidare la retroguardia nella difesa della porta sarà ovviamente l'estremo difensore Fiorillo, che assieme al terzino destro Crescenzi, ai difensori centrali Coda e Bovo e al terzino sinistro Mazzotta. A centrocampo si schiereranno le due mezzali Coulibaly e capitan Brugman, rispettivamente a sinistra e a destra, mentre il ruolo di mediano di costruzione, pedina fondamentale nel 4-3-3 zemaniano, sarà preso in consegna da Valzania, che prenderà il posto dello squalificato Carraro, che nell'ultimo turno ha raggiunto le cinque ammonizioni stagionali e dovrà aspettare un turno per tornare a giocare. Infine nelle posizioni più avanzate ci saranno i classici tre attaccanti, l'esterno destro Mancuso, l'esterno sinistro Benali e la punta centrale Pettinari, miglior marcatore della compagine biancazzurra con 12 reti all'attivo.

Il Venezia invece adotterà un atteggiamento più prudente, schierandosi con il 3-5-2, modulo che garantisce copertura in fase di non possesso, e una discreta spinta una volta recuperata palla. Il portiere titolare della squadra sarà il giovane Emil Audero, scuola Juve, che verrà protetto dalla difesa a tre composta dai corazzieri Cernuto, Andelkovic e Bruscagin. A centrocampo nelle posizioni intermedie ci saranno le mezzali Pinato e Suciu; quest'ultimo prenderà il posto di Falzerano, espulso nel turno precedente e conseguentemente squalificato dal giudice sportivo. Il mediano centrale sarà Bentivoglio, mentre sulle fasce correranno Zampano, impegnato sulla corsia destra, e Garofalo, che arerà la fascia sinistra del terreno di gioco. A completare la formazione ci saranno le due punte centrali Moreo e Zigoni. Fatta eccezione per un forfait a testa, dunque, quasi le migliori formazioni possibili per entrambi i tecnici.

LA CHIAVE DEL MATCH

Avendo le due compagini un gioco abbastanza diverso, sono alte le probabilità di vedere una gara dai ritmi elevati e ricca di occasioni da rete. La partita tra Pescara e Venezia verrà fatta dalla squadra del delfini che in casa usa utilizzare una certa pressione sulle difese avversarie, spingendo a ritmi elevati per gran parte della contesa. Il Venezia dal canto suo ha dimostrato di saper ripartire a gran velocità dopo essere entrato in possesso del pallone, e riesce spesso a cogliere impreparati i difensori, ancora fuori posizione e lenti nel ritornare in posizione.

QUOTE E PRONSTICO

Le quote della gara in oggetto sono state emesse dall'agenzia di scommesse Bet365. Il successo interno del Pescara paga 2.04 e vede gli abruzzesi favoriti, il risultato di pareggio paga 3.50, mentre il successo esterno del Venezia è dato a quota 3.39.

