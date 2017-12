Pro Vercelli Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Pro Vercelli cittadella: streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Biancoscudati in cerca di riscatto tra le mura del Piola.

28 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Pro Vercelli Cittadella (LaPresse)

Pro Vercelli-Cittadella, diretta dall’arbitro Aleandro Di Paolo è la partita in programma oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 20.30, valida nella 21^ giornata della Serie B. La Pro Vercelli a causa degli ultimi pessimi risultati è sprofondata fino al penultimo posto della graduatoria: la squadra piemontese non vince da oltre un mese e nelle ultime cinque partite sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. I bianco-crociati hanno anche cambiato allenatore, sollevando dall'incarico Gianluca Grassadonia e prendendo Gianluca Atzori, che ha nel proprio bagaglio alcune esperienze in Serie A, ma nemmeno un tecnico esperto sta riuscendo a porre rimedio ad una situazione che comincia a farsi pesante e che ha bisogno in tempi brevi di una scintilla che faccia risollevare gli animi della squadra. Il Cittadella è una squadra un po' ondivaga, che alterna partite scialbe a prestazioni impeccabili, basti pensare alla roboante vittoria in trasferta sul campo della capolista Palermo. Nel turno precedente è arrivato uno dei blackout della squadra granata, sconfitta a domicilio dal Carpi. Tuttavia al momento la media punti è da play-off, anche se la concorrenza è numerosa e agguerrita e non sarà facile riservarsi un posto negli spareggi di fine stagione.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Pro Vercelli e Cittadella sarà visibile in diretta tv esclusivamente sulla tv di Sky, con appuntamento al canale Sky Calcio 9 HD. Garantita tramite l’app Sky Go anche la diretta video streaming video del match per la Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI CITTADELLA

Andiamo ora a fare l'analisi delle probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco giovedì per la sfida Pro Vercelli-Cittadella. La Pro Vercelli si presenterà con un classico 4-3-3, avvalendosi delle prestazioni dell'estremo difensore Marcone. Atzori non cambierà praticamente nulla, nonostante nell'ultimo turno sia arrivata la sconfitta contro una diretta concorrente per la salvezza come la Ternana. Tuttavia è piaciuta la voglia di non arrendersi della squadra, che ha subito quattro reti ma è riuscita a farne tre tentando anche di raggiungere il disperato pareggio; dunque verranno riproposti in difesa il terzino destro Berra, i due difensori centrali Legati e Bergamelli, e il terzino sinistro Ghiglione. A centrocampo lo slot fondamentale, quello di regista, verrà preso in consegna da un esperto della categoria come Vives, affiancato dalle due mezzali Altobelli a destra e Germano a sinistra. In attacco completeranno la formazione titolare l'ala destra Morra, l'ala sinistra e capitano Mammarella e la punta centrale Raicevic.

Il Cittadella del tecnico Roberto Venturato adotterà invece il modulo di gioco 4-3-1-2, simile a quello degli avversari ma con alcune differenze sostanziali. Fra i pali i tifosi vedranno giocare l'estremo difensore Alfonso, sostenuto nella protezione della porta dal terzino destro Salvi, dal terzino sinistro Benedetti e dai due difensori centrali Varnier e Scaglia. Il centrocampo dei venti sarà formato dal mediano di interdizione e costruzione Bartolomei, affiancato sulla destra dalla mezzala Settembrini, che prenderà il posto dello squalificato Schenetti, e sulla sinistra dalla mezzala Pasa. In avanti il trequartista e creatore di gioco della quadra sarà Chiaretti, mentre davanti si posizioneranno le due punte centrali Arrighini e Kouamé, una delle rivelazioni del campionato grazie alla sua velocità e alla sua facilità di dribbling.

LA CHIAVE DEL MATCH

Quella tra Pro Vercelli e Cittadella sarà una gara sostanzialmente equilibrata, nella quale le due squadre cercheranno la vittoria, ma senza scoprirsi troppo per lasciare il fianco agli avversari. Da questo punto di vista il Cittadella, che ha meno apprensioni legate alla classifica, potrebbe attendere gli avversari, e tentare di colpirli in contropiede, grazie alla velocità del giovane talento Kouamé. La Pro Vercelli dovrà tentare di aver pazienza, cercare diverse soluzioni per arrivare alla conclusione, e non lasciarsi innervosire se il gol non dovesse arrivare in prima battuta. Sono indispensabili le reti di Raicevic, che sembra essere in ripresa ma non è ancora riuscito a trascinare i propri compagni.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo allora le quote emesse delle agenzie di scommesse nelle ultime ore per questo match per la 21^ giornata della serie B. Secondo il bookmaker Bet365, la squadra favorita per il successo in questo match è il Cittadella, la cui vittoria esterna paga 2.39 l'importo giocato. Il risultato di pareggio invece è dato a 3.20, mentre il successo interno della Pro Vercelli è dato a quota 3.

© Riproduzione Riservata.