Probabili formazioni Crotone Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A). Esame calabrese per la capolista partenopea, in campo domani sera alle ore 20:45

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

La capolista Napoli sarà la prima squadra a scendere in campo per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo appuntamento dell’anno solare, nonché gara che chiuderà l’andata della stagione 2017-2018. Il club partenopeo sarà costretto a superare indenne l’esame Crotone se vorrà mantenere la vetta della classifica, con i calabresi che sono però in piena crisi, con cinque sconfitte nelle ultime sei uscite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita dello stadio Ezio Scida fra il Crotone e il Napoli sarà ovviamente visibile in diretta tv, ma come da copione, solo per gli abbonati a Mediaset Premium o a Sky Sport. Per godervi il match dovrete collegarvi dall’orario canonico delle ore 20:45 su Premium Sport o Sky Calcio, o eventualmente potrete sfruttare le due applicazioni dedicate, sempre per gli abbonati, leggasi Premium Play e Sky Go, per la diretta streaming della partita di Serie A, sfruttando quindi il vostro tablet, personal computer o smartphone. Vi ricordiamo infine che aggiornamenti saranno disponibili anche sui social network delle due società, nonché su quello ufficiale della Lega di A.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-NAPOLI

I DUBBI DI ZENGA

Il Crotone sarà ancora privo di Walter Zenga per l’impegno di domani, con il tecnico dei calabresi che è stato squalificato nelle scorse settimane. Rossoblu che affronteranno il complicatissimo esame Napoli senza lo squalificato Ajeti, nonché senza gli infortunati Izco, Tumminello, Nalini e Samic. Si dovrebbe quindi vedere un classico 4-3-3, con davanti il tridente d’attacco formato da Budimir nel ruolo di punta centrale, con Stoian e Trotta larghi sui due esterni. A centrocampo, invece, dovrebbe stazionare in regia il numero 10 Barberis, con il giovane Mandragora intermedio di sinistra e Rohden schierato invece a destra. Infine la retroguardia, dove Cordaz sarà come al solito il portiere titolare, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Samprisi e Ceccherini centrali, con Faraoni terzino di destra e Martella sulla fascia mancina. Tonev dovrebbe partire dalla panchina, anche se non è da escludere che prenda il posto di Trotta fra i titolari.

LE SCELTE DI SARRI

Non ci sarà Mario Rui per l’ultima trasferta dell’anno. In casa Napoli il tecnico Maurizio Sarri dovrà infatti rinunciare al suo terzino sinistro, titolare dopo l’infortunio di Ghoulam. Al suo posto giocherà Hysaj, che lascerà per un weekend la corsia di destra, con Maggio sul versante opposto, mentre in mezzo spazio al solito duo Koulibaly-Albiol, schierati a schermo del portiere Pepe Reina. Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda gli altri due reparti, con il tecnico degli azzurri che manderà in campo i suoi fedelissimi anche per l’ultimo appuntamento dell’anno, leggasi Jorginho in mezzo, con Allan e Hamsik sui due intermedi, mentre il tridente d’attacco sarà il solito formato da Insigne, Mertens e Callejon. In panchina, fra gli altri, Zielinski e Diawara, mentre in infermeria troviamo i soliti lungodegenti Milik e Ghoulam.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-NAPOLI: IL TABELLINO

Crotone (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 31 Sampirisi, 7 Ceccherini, 87 Martella; 6 Rohden, 10 Barberis, 38 Mandragora; 29 Trotta, 17 Budimir, 5 Stoian. All: Zenga

A disp: 5 Festa, 78 Viscovo, 44 Cabrera, 20 Pavlovic, 8 Romero, 11 Kragl, 14 Suljic, 89 Crociata, 24 Tonev, 99 Simy

Indisponibili: Tumminello, Izco, Nalini, Simic

Squalificato: Ajeti

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 23 Hysaj; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All: Sarri

A disp: 1 Rafael, 22 Sepe, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 13 Scarf, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 37 Ounas, 15 Giaccherini, 18 Leandrinho

Indisponibili: Ghoulam, Milik

Squalificato: Mario Rui

