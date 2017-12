REAL MADRID INTER/ Streaming video e tv: comincia la replica! Risultato finale (La Liga Promises)

Real Madrid Inter: streaming video e tv, orario e risultato finale della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo deicato all'Under 12.

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 13.00 Michela Colombo

Sta per cominciare la replica tv del match tra Real Madrid e Inter, sfida che sebbene sia stata giocata ieri, nella seconda giornata della Liga Promises, sarà visibile per tutti gli appassionati solo tra minuti. il Canale di Sky Fox Sport HD è quindi pronto a farci vedere che cosa è successo in campo ieri a Tenerife, anche se il risultato finale è ormai noto. La sconfitta subita per 1-0 dai nerazzurri ha infatti messo in una situazione particolarmente critica la formazioni Under 12 milanese nella graduatoria del girone D. Ora infatti l’Inter è solo terza con 3 punti dietro a Real Madrid e Valencia: il cammino verso la qualificazione ai quarti di finale si annuncia davvero arduo visto che sono solo due i posti disponibili per tale gruppo di questa fase preliminare della Liga Promises. Diamo allora la parola alla partita. (aggiornamento Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA REPLICA

Real Madrid-Inter si è giocata ieri pomeriggio alle ore 20.00 (secondo il fuso italiano), quale secondo banco di prova per la compagine nerazzurra under 12, protagonista nella fase a gironi della Liga Promises. Il prestigioso torneo in corso ad Arona e che vede in campo le formazioni giovanili dei miglior club in Europa, nella giornata di ieri si può dire che non abbia arriso ai piccoli del club del Biscione, sconfitti per 1-0 dai Blancos. Una vera sfortuna quindi per l’Inter che ora rischia di dove salutare Tenerife, dove è in corso il torneo della Liga Promises, anticipatamente.

LA REPLICA E LE INFO TV E STREAMING VIDEO

Come abbiamo appena detto la partita tra dell’under 12 tra Real Madrid e Inter è stata giocata ieri sera, ma la sfida sarà visibile in replica soltanto oggi giovedi 28 dicembre 2017 e per la precisione alle ore 13.00 secondo il fuso italiano. Anche in questa occasione la visione di questo appuntamento però sarà riservata soltanto agli abbonati Sky: la tv satellitare infatti si è assicurata in esclusiva i diritti di trasmissione per i match più importanti di questa edizione a Tenerife della Liga Promises, anche se non tutti sono disponibili in diretta. La replica di Real Madrid-Inter sarà quindi offerta in tv, al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando della tv pay per view. Ovviamente verrà garantita, ma solo agli abbonati al servizio, anche la possibilità di assistere all’incontro in streaming video, tramite la nota applicazione Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

LA PARTITA

Come abbiamo poco fa annunciato, la partita tra Real Madrid e Inter non ha riservato belle cose alla formazione nerazzurra, comunque autrice di un’ottima prestazione. Contro la squadra Under 12 dei Blancos infatti i piccoli del Biscione hanno potuto fare poco: a decidere il successo spagnolo per 1-0 è stato Baba, che al 21’ minuto, con una mirabile finta in area, ha beffato il numero 1 avversario. Con questo risultato finale se il Real Madrid ora capolista con 6 punti è sicuro di arrivare ai quarti, per l’Inter la situazione si complica: con solo 3 punti in palio l’accesso alla prossima fase della Liga Promises diventa assai difficile.

