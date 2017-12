Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (21^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta live score delle partite del 28 dicembre 2017 per la 21^ giornata. Il Palermo sarà campione di Inverno?

28 dicembre 2017 Michela Colombo

Il Palermo sarà campione d'Inverno? (LaPresse)

Il campionato di Serie B torna di nuovo in campo appena dopo le feste natalizie: si gioca infatti nelle serate del 27 e 28 dicembre la 12^ giornata della cadetteria, ultima del girone di andata e dell’anno solare 2017. Dopo infatti la serie B osserverà un lungo periodo di riposo e non si tornerà a giocare prima del prossimo 20 gennaio. Vediamo allora che cosa ci riserva il programma officiale della 21^ giornata del campionato cadetto: quali saranno i risultati decisivi che modificheranno radicalmente la classifica? Innanzitutto va ricordato che questo turno non prevederà posticipi, ma ha messo in calendario un solo anticipo ovvero il match tra Parma e Spezia, giocato ieri in terra ducale alle ore 20.30. I 10 match rimanenti quindi saranno previsti tutti per la giornata di oggi e per tutti i campi il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 20.30. A quell’ora quindi si accenderanno le partite Avellino-Ternana, Brescia-Ascoli, Carpi-Bari, Cremonese-Cesena, Entella-Novara, Foggia-Frosinone, Palermo-Salernitana, Perugia-Empoli, Pescara-Venezia e Pro Vercelli-Cittadella.

UN OCCHIO ALLA CLASSIFICA

Giunti all’ultimo turno del girone di andata del campionato della Serie B è noto che solo questa sera a risultati ottenuti in maniera definitiva e con classifica completata potremmo assegnare il titolo di Campione d’inverno: un obbiettivo dal poco valore sostanziale ma che darà parecchia soddisfazione alla vincitrice in termini di morale. Al momento il primo indiziato rimane ovviamente il Palermo, oggi in campo contro la Salernitana: i rosanero sono infatti primatisti con ben 36 punti. A seguire però ecco che la concorrenza è ampia: alle spalle dei Siciliani troviamo il Frosinone, in campo contro i satanelli e fermo a 34 punti con il Bari invece a quota 33 (matematicamente non in lizza al momento per la differenza reti). Continuando a scorrere la graduatoria della Serie B però vediamo che sono ancora parecchi i casi dubbi: sono infatti diverse le squadre costrette a dividersi lo stesso piazzamento come Cremonese, Cittadella e Venezia ferme a quota 29 punti , o guardando più in fondo anche Avellino e Foggia ferme a 22 o Ternana e Entella, in piena zona retrocessione con 21 punti a testa. La classifica della Serie B poi vede ancora in fondo Pro Vercelli e Ascoli, che resistono rispettivamente a quota 18 e 17 punti; il Picchio però sta beneficiando della cura Cosmi avendo raccolto ben 4 esiti utili nelle ultime 5 giornate disputate.

RISULTATI SERIE B

giovedi 28 dicembre

Ore 20.30 Carpi-Bari

Ore 20.30 Entella-Novara

Ore 20.30 Pescara-Venezia

Ore 20.30 Perugia-Empoli

Ore 20.30 Cremonse-Cesena

Ore 20.30 Avellino Ternana

Ore 20.30 Pro Vercelli-Cittadella

Ore 20.30 Foggia-Frosinone

Ore 20.30 Palermo-Salernitana

Ore 20.30 Brescia-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 36

Frosinone 34

Bari 33

Parma 32

Empoli 31

Cremonese 29

Cittadella 29

Venezia 29

Spezia 29

Carpi 28

Salernitana 26

Pescara 25

Perugia 24

Novara 24

Brescia 23

Cesena 23

Avellino 22

Foggia 22

Ternana 21

Entella 21

Pro Vercelli 18

Ascoli 17

© Riproduzione Riservata.