Slalom speciale Lienz/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta slalom femminile Lienz streaming video e tv. In Austria Shiffrin grande favorita: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (28 dicembre)

28 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Lienz: Mikaela Shiffrin (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci riparte dopo Natale proprio oggi con lo slalom speciale femminile di Lienz. Siamo in Austria, come da tradizione per il Circo Bianco al femminile negli ultimi giorni dell’anno: specialità tecniche protagoniste, a causa delle condizioni meteo è stato invertito il programma e dunque si parte oggi con uno slalom, che sarà seguito domani dal gigante. Oggi fra i pali stretti tutti si attendono un nuovo duello fra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, le assolute dominatrici della stagione fra i pali stretti. Vedremo dunque se le previsioni saranno confermate e cosa sapranno fare le azzurre in gara: eccovi adesso tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi lo slalom di Lienz.

SLALOM LIENZ, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche dello slalom femminile di Lienz è in programma alle ore 10.30, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 13.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com).

SLALOM LIENZ: FAVORITE E ITALIANE

Quando si parla di favorite di uno slalom bisogna naturalmente celebrare Mikaela Shiffrin. Nulla di nuovo o di originale, però anche in questa stagione i numeri parlano chiaro ed identificano l’americana come la donna da battere fra i pali stretti, impresa che a dire il vero sembra possibile solamente per la slovacca Petra Vlhova, unica che in slalom sta reggendo il confronto con la ‘cannibale’ Shiffrin. Proprio la Vlhova a metà novembre aveva vinto a Levi il primo slalom speciale della stagione, con la campionessa di tutto al secondo posto; posizioni invertite a fine mese a Killington, dove per la gioia del pubblico americano fu la Shiffrin a vincere davanti alla Vlhova, stesso ordine d’arrivo che prima di Natale ci ha offerto lo slalom parallelo di Courchevel, gara che non si può considerare esattamente come uno slalom “normale” ma che ha confermato le gerarchie della stagione con Shiffrin e Vlhova davanti a tutte. Dunque per la Shiffrin l’obiettivo è l’ennesima vittoria, per la Vlhova tornare a battere Mikaela, per il resto del mondo salire almeno sul terzo gradino del podio e vedere se sarà possibile fare qualcosa in più.

Quanto alle azzurre, proprio lo slalom parallelo di Courchevel ci ha portato l’ottima notizia del terzo posto di Irene Curtoni. Uno splendido exploit, che però non ci deve far dimenticare che normalmente le azzurre in slalom sono piuttosto lontane dalle migliori, con l’ottavo posto di Chiara Costazza a Killington come miglior risultato fra i pali stretti in questa stagione. In ogni caso un podio è sempre un risultato che merita di essere sottolineato e che ci dice pure come la valtellinese sia in buona forma, da sfruttare ora anche in uno slalom “normale”, dove naturalmente oltre alla Curtoni speriamo che possano fare bene la stessa Costazza e anche Manuela Moelgg, per la quale però la gara più attesa sarà naturalmente il gigante di domani, dopo tre podi consecutivi nella specialità.

© Riproduzione Riservata.