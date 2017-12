Video/ Milan Inter (1-0): highlights e gol della partita. Parla Gattuso (Coppa Italia, quarti)

Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 10.17 Fabio Belli

Video Milan Inter - Patrick Cutrone (LaPresse)

Finisce il periodo nero per il Milan, che dopo due sconfitte consecutive in campionato, rialza alla grande la testa nel derby di Coppa Italia con l’Inter. A San Siro finisce uno a zero per i rossoneri, e il tecnico Gattuso ha parlato così, al fischio finale, ai microfoni di Rai Sport: «Venivamo da un periodo negativo, era una partita fondamentale e importante. Devo ringraziare i ragazzi, i complimenti vanno tutti a loro sicuramente. Sapevo dal primo giorno a cosa andavo incontro guidando il Milan, una grande società che ha vinto per tanti anni, quest’anno sono arrivati diversi giocatori e stiamo facendo fatica, ma con il lavoro, la voglia e il senso di appartenenza… E’ una squadra che ha qualità ma tante volte è mancato il veleno, e oggi abbiamo dimostrato di saper tenere bene il campo, di battagliare e poi è venuta fuori la qualità». Clicca qui per il video con le dichiarazioni integrali di Gattuso (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VIDEO MILAN-INTER: GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

E' stato derby vero, con il Milan che ha strappato la semifinale all'Inter e una sfida contro la Lazio da vivere nell'anno nuovo. Dopo il ko di Bergamo in pochi avrebbero pensato a un riscatto così pronto da parte dei rossoneri, ma l'Inter sconfitta da Udinese e Sassuolo è evidentemente entrata in crisi. Il primo tempo non è memorabile, ma il Milan ha due ottime occasioni, con un colpo di testa di Bonaventura, bravo a sovrastare Cancelo, e con un diagonale di Suso. In entrambi i casi Handanovic è prontissimo. A trovare il vantaggio sarebbe in realtà l'Inter al 24', con Antonio Donnarumma, all'esordio tra i pali rossoneri, che si è portato di piede il pallone in gol su cross teso di Perisic, ma una posizione di offside di Ranocchia vanifica gli sforzi interisti. Nella ripresa il Milan perde prima Abate e poi Kalinic per infortunio, ma l'Inter al quarto d'ora ha un'enorme occasione, con Joao Mario pescato tutto solo davanti ad Antonio Donnarumma, straordinario nella respinta, ma il portoghese avrebbe potuto e dovuto fare di più. Poco dopo, Bonaventura di testa non sfrutta un errore di Handanovic su cross di Suso. Il Milan cresce nel finale di partita ed accelera ulteriormente nel primo tempo supplementare. E al minuto 104 trova il vantaggio con Cutrone, abilissimo a sbucare su un cross di Suso alle spalle dei centrali interisti e a realizzare un gol straordinario per lui che è l'ex centravanti della Primavera. Inter gelata e capace nel secondo tempo supplementare solamente di scodellare un paio di palloni in area spazzati dalla difesa milanista. E' anzi Suso al 117' a sfiorare il raddoppio, ma al Milan basta l'1-0 per regalarsi una serata felice, lontana dai problemi delle ultime settimane.

LE STATISTICHE

Successo meritato per il Milan anche nei numeri che evidenzia la partita. 58% di possesso palla per i rossoneri contro il 42% dei nerazzurri, mentre le parate di Antonio Donnarumma sono state 4 contro le 2 del collega Handanovic. La squadra di Gattuso ha cercato anche con molta più insistenza la porta rispetto agli avversari, 12 conclusioni contro le 6 interiste, centrando per 7 volte lo specchio della porta contro le 4 interiste. Complessivamente, le occasioni da gol sono state 6 per il Milan e 5 per l'Inter, con i nerazzurri che si sono fatti pescare per 5 volte in fuorigioco, mentre il Milan al contrario non si è mai fatto trovare in offside. Tanti i calci d'angolo da una parte e dall'altra, 13-11 per il Milan il conteggio finale. 3 ammonizioni per parte, per il Milan sono state 30 le palle perse e 28 le palle recuperate, 27-33 il conto invece per l'Inter. Il Milan si è affidato per molte volte ai lanci lunghi, 26, l'Inter praticamente mai, solo 5. Inoltre, i rossoneri hanno attaccato in maniera assolutamente prevalente da destra, 23 volte contro i 5 attacchi centrali e gli 8 attacchi da sinistra, mentre l'Inter ha attaccato più dalle fasce laterali, 14 volte da destra e 13 da sinistra, che centralmente, con soli 4 attacchi, segno della giornata non certo felice per Mauro Icardi.

LE DICHIARAZIONI

La soddisfazione di Gattuso ai microfoni di RaiSport: “Il paragone con la finale di Coppa del Mondo era esagerato ma volevo rendere il senso di come la vivevamo. Venivamo da un periodo negativo e volevamo fare la prestazione, i ringraziamenti stasera sono tutti per i miei ragazzi. Io ho vinto da calciatore, da allenatore sono alle prime armi e devo ancora dimostrare tutto. Sapevo dal primo giorno a cosa andavo incontro prendendomi la responsabilità di guidare il Milan. Abbiamo avuto difficoltà, ma durante la settimana stiamo lavorando tanto. Abbiamo qualità ma ci mancava un po’ di veleno, oggi invece abbiamo tenuto bene in campo, abbiamo saputo battagliare ed è venuta fuori la nostra qualità. Ora non è finita e c’è ancora da soffrire, sarei folle e ipocrita a pensare che con questa vittoria abbiamo risolto i problemi, ma è un successo che ci regala fiducia e ci regala maggiore tranquillità. Come allenatore devo mangiare molta “pastasciutta” per migliorare, ma io voglio vincere anche quando gioco a calcetto in giardino con mio figlio. Ora andiamo avanti con fiducia, ci giocheremo la stagione partita dopo partita.” Sempre a RaiSport, Spalletti chiede invece ai suoi maggiore consapevolezza: “E’ un momento in cui abbiamo perso un po’ di fiducia, abbiamo meno coraggio e meno convinzione, senza riuscire a sfruttare le occasioni che oggettivamente sono capitate. E’ un momento dove dal punto di vista psicologico e caratteriale dobbiamo sterzare, per renderci conto che dobbiamo fare qualcosa di più. Al momento vedo mancare consapevolezza, i giocatori devono rendersi conto delle loro qualità. Da un punto di vista fisico stanno bene, ma se aspettano che qualcuno risolva i problemi al posto loro diventa tutto più difficile. Le nostre cose dobbiamo risolvercele da soli, senza aspettare che lo faccia qualcun altro. Penso che l’Inter abbia la potenzialità per vincere contro qualunque avversario, ma deve rendersi conto delle sue capacità e saperle usare in ogni occasione. La mancanza della prestazione a livello individuale si ripercuote anche a livello di squadra.”

