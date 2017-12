Video/ Newcastle Manchester City (0-1): highlights e gol della partita (Premier League, 20^ giornata)

Video Newcastle Manchester City (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita nella 20^ giornata della Premier League. Decide la sfida Sterling al 31'.

28 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Newcastle Manchester City (LaPresse)

Al St James' Park il Manchester City supera in trasferta per 1 a 0 il Newcastle United. Nel primo tempo la squadra di Guardiola domina la partita e, nonostante il cambio forzato di Kompany con Gabriel Jesus a causa di un infortunio già all'11', colpisce per ben due volte il palo destro con Aguero, al 7' ed al 30'. Il vantaggio dei Citizens, dopo diverse opportunità non sfruttate, arriva al 31' grazie a Sterling, su suggerimento del suo compagno De Bruyne. Nel secondo tempo la compagine di Manchester cerca il raddoppio centrando il terzo palo di serata con De Bruyne al 66', oltre a vedersi annullare una rete per fuorigioco al solito Aguero sempre al 66'. Nel finale si rifanno vivi i bianconeri, con scarso successo, tramite i tentativi di Gayle e Shelvey. I 3 punti guadagnati oggi confermano il Manchester City in vetta solitaria alla classifica di Premier League a quota 58 mentre il Newcastle rimane attardato con 18 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come gli Sky Blues abbiano concesso poco o niente ai Magpies a cominciare dal possesso palla favorevole con il 78%, supportato dal ben più ampio numero di passaggi completati, 824 contro 228. In fase offensiva parità nel computo delle chiamate dei guardalinee per fuorigioco, 4 a 4, ma fa riflettere il computo delle conclusioni, 21 a 6 in totale per gli ospiti con soli 6 tiri a 2 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Newcastle è stato nettamente più falloso del City visto l'11 a 6 nei falli concessi sebbene l'arbitro Andre Marriner abbia estratto l'unico cartellino giallo della gara ammonendo Gayle tra i bianconeri.

