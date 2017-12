CLASSIFICA SERIE B / Risultati 21^ giornata: Palermo campione d’inverno, Caputo è il bomber

29 dicembre 2017 - agg. 29 dicembre 2017, 13.00 Mauro Mantegazza

Al termine del girone d’andata della Serie B 2017-2018, concluso ieri con le partite della ventunesima giornata, facciamo il punto anche sulla classifica dei marcatori del campionato cadetto. Al comando troviamo Francesco Caputo dell’Empoli, che con un bottino di 16 gol si conferma un bomber di razza per la Serie B, che non a caso in estate era conteso da tante squadre di primo piano. A quota 13 gol troviamo invece Cristian Galano del Bari: anche per lui numeri eccezionali, soprattutto se si considera che ha giocato solamente 16 partite su 21 e di conseguenza viaggia alla media di quasi un gol per ciascun incontro disputato. Con 12 gol segnati finora troviamo la coppia formata da Stefano Pettinari del Pescara e Samuel Di Carmine del Perugia, attaccanti di riferimento delle rispettive squadre, mentre a quota 11 ecco Adriano Montalto della Ternana, autore settimana scorsa di un clamoroso poker contro la Pro Vercelli, ed Alfredo Donnarumma, che con Caputo forma senza ombra di dubbio la coppia più prolifica della Serie B, notevole punto di forza dell’Empoli. Per completare la panoramica dei bomber in doppia cifra, ecco con 10 gol Daniel Ciofani del Frosinone e il macedone Ilija Nestorovski del Palermo, miglior straniero della cadetteria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SERIE B, RISULTATI 21^ GIORNATA

Si è chiuso ieri il girone d’andata del campionato di Serie B 2017-2018, giunto dunque alla ventunesima giornata che ha laureato il Palermo campione d’inverno grazie a una netta e convincente vittoria casalinga per 3-0 ai danni della Salernitana che ha permesso ai rosanero siciliani di salire a quota 39 punti in classifica. Ottima fine d’anno anche per il Frosinone, che grazie a una doppietta di Daniel Ciofani ha vinto per 1-2 sul campo del Foggia: i ciociari sono così secondi con 37 punti, se il campionato finisse oggi sarebbero Palermo e Frosinone le due squadre promosse in Serie A senza dover passare dai sempre insidiosi playoff. La concorrenza resta però molto folta, a cominciare da un Empoli che ieri ha messo a segno una bella vittoria esterna per 2-4 a Perugia nel segno della coppia gol Caputo-Donnarumma, autori di ben 27 gol in due nel corso del girone d’andata, una risorsa che potrebbe rivelarsi fondamentale per i toscani adesso allenati da Andreazzoli.

CLASSIFICA SERIE B 21^ GIORNATA: LA LOTTA AL VERTICE

Le distanze sono comunque molto ridotte, una caratteristica della Serie B che quest’anno è ancora più evidente del solito. Una citazione particolare va fatta doverosamente per la Cremonese, neopromossa dalla Serie C che chiude la prima metà del campionato con 32 punti grazie alla vittoria per 1-0 sul Cesena di ieri sera: negli scorsi anni ci sono state molte doppie promozioni, dunque guai a sottovalutare i lombardi. Anche il Cittadella, ieri vittorioso per 1-2 sul campo della Pro Vercelli, è una realtà piccola ma solida e insidiosa per tutti, mentre nell’ultimo turno dell’anno solare 2017 hanno rallentato Bari e Parma con due pareggi per 0-0, a Carpi per i pugliesi e in casa contro lo Spezia per gli emiliani.

LA LOTTA IN CODA

Molto importante la vittoria dell’Ascoli sul campo del Brescia, che trascina le Rondinelle nella lotta e permette ai marchigiani di abbandonare l’ultimo posto, lasciato alla Pro Vercelli. Non ci sono comunque squadre spacciate: i piemontesi sono a quattro punti dai playout e a cinque dalla salvezza diretta, con 21 partite ancora da giocare è un distacco minimo. Ieri a parte l’Ascoli solamente la Virtus Entella ha vinto fra le squadre di coda: per i liguri importante successo casalingo per 2-1 contro il Novara, sconfitta che invece inguaia i piemontesi che sono stati agganciati a quota 24 punti proprio dalla squadra di Chiavari. In testa e in coda, nei prossimi mesi ci attendono ancora tantissime emozioni.

RISULTATI SERIE B

FINALE Parma-Spezia 0-0

FINALE Avellino-Ternana 2-1 - 25' Asencio (A), 54' Bidaoui (A), 90'+3' Tremolada (T)

FINALE Brescia-Ascoli 0-1 - 24' Buzzegoli (A)

FINALE Carpi-Bari 0-0

FINALE Cremonese-Cesena 1-0 - 77' Paulinho (CR)

FINALE Entella-Novara 2-1 - 12' Dickmann (N), 58' De Luca (E), 81' La Mantia (E)

FINALE Foggia-Frosinone 1-2 - 40' Beretta (FO), 64' e 77' D. Ciofani (FR)

FINALE Palermo-Salernitana 3-0 - 31' Chochev (P), 79' Monachello (P), 90'+3' Jajalo (P)

FINALE Perugia-Empoli 2-4 - 9' e 36' Donnarumma (E), 19' e 58' Di Carmine (P), 22' Caputo (E), 57' aut. Volta (E)

FINALE Pescara-Venezia 1-0 - 87' Valzania (P)

FINALE Pro Vercelli-Cittadella 1-2 - 2' Chiaretti (C), 55' Iori (C), 85' Polidori (P)

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 39

Frosinone 37

Bari 34

Empoli 34

Parma 33

Cremonese 32

Cittadella 32

Spezia 30

Venezia 29

Carpi 29

Pescara 28

Salernitana 26

Avellino 25

Perugia 24

Novara 24

Entella 24

Brescia 23

Cesena 23

Foggia 22

Ternana 21

Ascoli 20

Pro Vercelli 18

