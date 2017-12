Combinata Bormio/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta combinata maschile Bormio streaming video e tv, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci sulla pista Stelvio, ultima del 2017 (29 dicembre)

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta combinata Bormio: Dominik Paris (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci a Bormio ci propone la prima combinata della stagione, che sarà anche l’ultima gara dell’anno solare 2017. Sulla splendida pista Stelvio, che mancava dal Circo Bianco dal dicembre 2013, si disputa dunque oggi la combinata, che riunisce gli estremi opposti dello sci: secondo il format in uso da ormai qualche anno, la combinata prevede una manche di velocità (in questo caso una discesa ma su tracciato più breve rispetto a quello della libera di ieri) e poi una manche di slalom. La combinata spesso non convince dal punto di vista del valore tecnico e spettacolare della gara, tuttavia a meno di un mese e mezzo dal via delle Olimpiadi ecco che potrà essere importante stabilire le gerarchie anche in questa specialità che assegnerà titolo e medaglie a cinque cerchi esattamente come tutte le altre.

COMBINATA BORMIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della prima manche della combinata maschile di Bormio è in programma alle ore 11.30, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 15.00. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bormio (www.fis-ski.com).

COMBINATA BORMIO: FAVORITI E ITALIANI

Come abbiamo già accennato, la combinata di Bormio sarà la prima della stagione, di conseguenza non abbiamo riferimenti molto attendibili per condurre un’analisi. Di certo sarà una combinata favorevole soprattutto ai velocisti, per due motivi ben diversi fra loro ma ugualmente importanti: si gareggia sulla pista Stelvio, di conseguenza la manche di discesa sarà molto impegnativa ed esalterà le caratteristiche dei migliori discesisti; detto questo, va pure aggiunto che di fatto saranno in gara quasi solamente gli specialisti della velocità, dal momento che questa combinata è stata accoppiata nel calendario a una discesa e che per i protagonisti delle discipline tecniche sarebbe stato poi complicato spostarsi fino ad Oslo, dove già nella giornata di Capodanno si disputerà il cosiddetto city event, di fatto un parallelo. Non mancheranno comunque autorevoli eccezioni come Alexis Pinturault e Luca Aerni, che proveranno a mettere i bastoni fra le ruote dei velocisti, limitando i danni in discesa per poi approfittare della manche di slalom.

Per l’Italia senza dubbio gli uomini più attesi saranno i velocisti, a partire da Dominik Paris che è reduce dalla straordinaria vittoria di ieri sulla Stelvio, mentre Peter Fill e Christof Innerhofer saranno chiamati a riscattare prestazioni non del tutto convincenti. Di certo tutti e tre dovranno puntare a fare il meglio possibile nella manche di discesa libera, per poi stringere i denti e resistere fra i pali stretti. In gara per l’Italia ci saranno però anche Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alexander Praest ed Emanuele Buzzi: De Aliprandini e Tonetti saranno quelli che potrebbero fare meglio in slalom, per loro dunque il problema sarà fare il meglio possibile in discesa senza comunque rischiare eccessivamente su una pista affascinante ma pure decisamente insidiosa come la Stelvio.

