Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la diciannovesima giornata: Insigne, Ilicic e Higuain. E tutto pronto per l’ultimo turno di campionato e per gli ultimi fantaconsigli dell’anno

Ultimo appuntamento dell’anno con i consigli per il fantacalcio. Nelle prossime ore inizierà il diciannovesimo turno della stagione di Serie A 2017-2018, che coinciderà appunto con l’ultima giornata dell’anno solare e che chiuderà il girone di andata. Scopriamo insieme quali sono i giocatori da schierare per le partite che si disputeranno a partire da oggi.

CONSIGLI FANTACALCIO 19A GIORNATA SERIE A

Iniziamo con l’anticipo di questa sera, la sfida di Crotone fra gli omonimi padroni di casa e il Napoli. Partiamo dai calabresi, per cui segnaliamo lo squalificato Ajeti. Interessante la scelta della coppia d’attacco formata da Budimir e Trotta, ma anche il giovane centrocampista Mandragora, sempre fra i più positivi della squadra allenata da Walter Zenga. In casa Napoli, invece, non deve mai mancare il gioiello Lorenzo Insigne, e attenzione anche a Mertens e Hamsik. Squalificato Mario Rui, bene, infine, se vi serve un difensore affidabile, Koulibaly. Spazio quindi a Fiorentina-Milan, primo appuntamento di domani, in campo dalle 12:30. Viola al gran completo, quindi puntiamo sul sempre ottimo Federico Chiesa, nonché sul centrocampista Veretout e sull’attaccante di esperienza Thereau. Nel Milan, invece, attenzione all’assenza di Donnarumma, infortunatosi nelle scorse ore. Bene i soliti Suso e Bonaventura, nonché il gioiellino Cutrone, reduce da una grande prova contro l’Inter in Coppa Italia.

Spazio quindi ai match delle ore 15:00, a cominciare da Atalanta-Cagliari. Nerazzurri pregni di giocatori da fantacalcio, come ad esempio il centrocampista Cristante, che sta vivendo una grande stagione, ma anche il trequartista Josip Ilicic, altro giocatore protagonista in questo finale di anno, tra l'altro, il migliore in assoluto nel suo ruolo. Nel Cagliari, invece, assente Joao Pedro, squalificato per quattro turni dopo il pestone a Chiesa: puntate sui soliti Barella e Faragò, nonché sulla prima punta Pavoletti. Passiamo a Benevento-Chievo, altro match di domani pomeriggio. Per i giallorossi il primo nome è sempre lo stesso, ed è quello di Ciciretti, sempre fra i più positivi al triplice fischio finale. Bene anche il giovane Cataldi e l’attaccante Puscas. Nel Chievo, puntiamo su Inglese, che dovrebbe forse giocare la sua ultima partita in gialloblu prima dello sbarco a Napoli. Bene anche i due centrocampisti di qualità Birsa e Radovanovic.

Spazio al match del Dall’Ara fra i padroni di casa del Bologna e l’Udinese. Nei rossoblu sta vivendo un grande momento la prima punta Mattia Destro: puntate su di lui anche per questo turno. Scontato il nome del gioiello Verdi, e attenzione anche a Masina e Donsah, altri due nomi spendibili per questa ultima giornata del 2017. Fra le fila friulane, il centrocampo fa davvero gola: da Barak a Jankto, passando per Fofana e Widmer, tutti calciatori che sarebbe davvero un peccato lasciare in panca visto il rendimento positivo delle ultime giornate. La Roma chiuderà all’Olimpico l’anno 2017, ospitando il Sassuolo. Per i giallorossi confidiamo nell’ennesima grande prova di Kolarov, il miglior terzino sinistro del campionato, nonché in una buona prestazione dei due esterni El Shaarawy e Perotti. Potrebbe essere anche la giornata di Dzeko, all’asciutto da un bel po’. Nel Sassuolo, invece, Falcinelli è la prima scelta (in gol lo scorso turno contro l’Inter), e bene anche il solito Missiroli.

Proseguiamo il nostro viaggio fantacalcistico con la sfida di Genova fra la Spal e la Sampdoria. Per i blucerchiati padroni di casa, dovrebbe essere ancora out Zapata, pronto a partire dalla panchina per via di una condizione fisica non impeccabile. Bene il solito Quagliarella (in golo lo scorso weekend contro il Napoli), ma anche i due gioielli di centrocampo Ramirez e Torreira. Nella Spal, invece, le due prime scelte ricadono sugli esterni, Lazzari da una parte, e Mattiello dall’altra. Attenzione anche ad Antenucci, titolare dell’attacco emiliano. Il Torino affronterà il Genoa in casa domani pomeriggio. Assente Belotti, infortunatosi nuovamente al ginocchio nelle scorse ore. Potrebbe essere la grande chance di Niang: schieratelo. Bene anche Iago Falque, Rincon e il centrale di difesa N’Koulou. Nel Genoa, invece, i nomi che vi consigliamo sono sempre gli stessi, leggasi Laxalt, Taarabt e infine l’esperto Pandev.

Il primo posticipo di domani sarà la sfida delle ore 18:00 di San Siro fra Inter e Lazio. Ci aspettiamo una risposta nerazzurra dopo le ultime sconfitte, ed è per questo che vogliamo puntare su Icardi, il leader in assoluto della compagine meneghina. Bene anche Perisic, nonché la sicurezza Skriniar. Nella Lazio, invece, il tridente davanti è da paura: Immobile, Luis Alberto e Milinkovic Savic, tre giocatori amatissimi dai fantallenatori. A centrocampo, capitan Parolo è sempre un’ottima scelta, così come Lukaku, che sta vivendo un buon periodo. Infine il posticipo delle ore 20:45 di domani, la gara dello stadio Bentegodi fra Hellas Verona e Juventus. Dubbio Dybala per i bianconeri, che potrebbe partire ancora dalla panchina. Puntate tutto su Higuain, nonché su Pjanic, due fra i protagonisti della Vecchia Signora di questa fase stagionale. Nel Verona, invece, attenzione ai molti ex, a cominciare da Caceres, Romulo e Kean, che potrebbero trovare una motivazione in più nella gara di domani.

