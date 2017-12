Crotone Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista di Serie A allo Scida per diventare campione d’inverno

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Crotone Napoli (LaPresse)

Crotone Napoli, che sarà diretta dall’arbitro Mariani, si gioca per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: la partita si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Ezio Scida di Crotone e sarà l’anticipo dell’ultimo turno del girone d’andata e pure dell’anno solare 2017. Il Napoli capolista punta a vincere, nel quel caso diventerebbe campione d’inverno senza nemmeno dover attendere le partite di domani. Il traguardo è naturalmente platonico, ma indica comunque la forza di una squadra capace di stare davanti a tutti dopo metà campionato: Maurizio Sarri dunque punta a chiudere bene l’anno, anche perché vuole proseguire l’incredibile striscia di ottimi risultati in trasferta che dura ormai da 14 mesi e che nell’anno solare 2017 ha visto il Napoli sempre vittorioso lontano dal San Paolo ad eccezione di due pareggi.

Per il Crotone naturalmente si annuncia una sfida difficilissima, anche perché le rivali per la salvezza nelle ultime giornate hanno iniziato a correre e così i 15 punti finora raccolti dalla squadra ora allenata da Walter Zenga non danno più sicurezze. Certo, sono comunque molti di più di quelli che l’anno scorso il Crotone aveva raccolto nel girone d’andata, ma è anche vero che non si può sempre sperare in una clamorosa rimonta primaverile come quella riuscita ai calabresi nello scorso campionato. Fare risultato contro la capolista, fosse anche un pareggio, farebbe molto bene al Crotone, anche dal punto di vista psicologico: attenzione dunque alla grande carica agonistica che i padroni di casa metteranno sicuramente in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Napoli si potrà seguire in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare che su quelli del digitale terrestre a pagamento; nel primo caso l’appuntamento sarà su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, mentre nel secondo dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport oppure su Mediaset Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà possibile per gli abbonati avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE NAPOLI

Walter Zenga per stilare la formazione del suo Crotone deve fare i conti con le assenze dello squalificato Ajeti e degli infortunati Tumminello, Izco e Nalini. I calabresi dovrebbero schierarsi con un 4-3-3 identico a quello del Napoli, anche se la qualità degli interpreti non può essere la stessa. In porta Cordaz, protetto dalla coppia centrale Simic-Ceccherini, con Sampirisi terzino destro e Martella a sinistra. A centrocampo il punto di riferimento sarà Barberis, affiancato dalle mezzali Rohden e Mandragora, mentre nel tridente d’attacco le ali Trotta e Stoian affiancheranno la prima punta Budimir, anche se spera ancora in una maglia da titolare pure Tonev.

Napoli in formazione tipo, naturalmente considerata l’assenza per squalifica di Mario Ruiz che va ad aggiungersi agli infortuni di Ghoulam e Milik. Dunque ecco Reina tra i pali della porta napoletana, Maggio terzino destro con Hysaj che passa a sinistra visto che sugli esterni non ci sono alternative e Albiol-Koulibaly naturalmente a comporre la coppia centrale, a centrocampo non dovrebbe cambiare il terzetto con Jorginho regista e ai suoi fianchi Allan e capitan Hamsik che ha superato il record di gol di Diego Armando Maradona, dunque Diawara e Zielinski vanno verso una nuova panchina, infine il classico tridente d’attacco con Callejon, Mertens ed Insigne, con Maurizio Sarri che spera naturalmente in un ritorno al gol dello spagnolo e del belga.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Napoli sarà nettamente favorito per la partita dello Scida: ce lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale il segno 2 per la vittoria dei partenopei vale 1,23 mentre la vittoria del Crotone, per la quale dovrete giocare naturalmente il segno 1, ha un valore di 13,00. E’ il segno X che invece dovrete giocare se credete che a Crotone la sfida di Serie A finirà con un pareggio: in questo caso il guadagno sarebbe di 5,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

