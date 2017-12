FEDERICA BRIGNONE/ Al Gigante di Lienz trionfa la sciatrice azzurra

Federica Brignone trionfa al Gigante di Lienz: vittoria dell’atleta italiana allo Slalom Gigante di oggi a Lienz, in Austria: è la sua sesta vittoria in Coppa del Mondo

Federica Brignone, sciatrice italiana - LaPresse

Sventola in alto la bandiera dell’Italia sulle alture di Lienz. In Austria si è infatti piazzata davanti a tutte la nostra sciatrice italiana, Federica Brignone, andando a vincere lo Slalom Gigante, nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci femminile. La 27enne nata a Milano ma residente in Valle d’Aosta, aveva chiuso la prima manche in quarta posizione, a 17 centesimi dalla vetta presieduta dalla tedesca Viktoria Rebensburg. Nella seconda discesa, però, l’azzurra ha strabiliato tutti, superandosi e piazzandosi davanti al resto del gruppo, battendo così la teutonica di cui sopra, nonché la regina della specialità, Mikaela Shiffrin, che ha chiuso al terzo posto assoluto in classifica. Una prova straordinaria per la Brignone che ha così conquistato il suo sesto successo nella Coppa del mondo di sci femminile in carriera.

SESTA VITTORIA IN COPPA DEL MONDO

Il primo posto non arrivava da circa un anno, e precisamente dallo scorso inverno, da quando riuscì a piazzarsi davanti a tutti in tre prove, precisamente nello Slalom Gigante di Pan de Corones, nella Combinata di Crans-Montana e di nuovo nel Gigante ad Aspen. Oltre a questi tre trionfi, si ricordano anche la vittoria risalente all’ottobre del 2015 a Soelden, per la classica apertura stagionale, nonché il successo di Soldeu nel 2016 nel SuperG. Oltre alle sei vittorie ottenute, la Brignone è salita sul podio in altre quattordici occasioni, con due secondi posti e otto volte terza. La sciatrice italiana vanta anche una medaglia d’argento al Mondiale del 2011, e un oro e un argento agli Juniores del 2009 e 2010.

© Riproduzione Riservata.