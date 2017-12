Fano Padova/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano Padova streaming video Sportube, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. Un vero testa-coda oggi per il girone B di Serie C.

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fano Padova, Serie C (LaPresse)

Fano Padova sarà diretta dal signor Vincenzo Fiorini alle ore 14.30 di oggi pomeriggio. La ventunesima giornata di Serie C nel girone B ci riserva dunque il classico testa-coda tra il Fano ultimo in classifica (13 punti) e il Padova capolista (37 punti). Dopo un inizio a dir poco sfavillante, con una media di più di due punti a partita, il Padova nelle ultime cinque giornate ha rallentato, perdendo la prima partita del suo campionato a Gubbio e vincendone solo due. Il Fano, invece, ha conquistato in casa 11 dei 13 punti totali, quindi se esiste una labile speranza di vittoria, è proprio nello stadio amico. Il Padova però arriva da una importantissima vittoria nello scontro diretto contro il Renate, che poteva riaprire il campionato, quindi sarà molto carico e pronto a riprendere la marcia inarrestabile che lo ha portato ad avere sette punti di vantaggio sulla prima inseguitrice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Fano e Padova non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FANO PADOVA

Nonostante il primo posto in classifica, il Padova non vanta né il miglior attacco (25 reti), né la miglior difesa (15), ma comunque sia ha trovato il giusto equilibrio e la giusta mentalità per poter primeggiare, finora, in un campionato molto equilibrato. L'uomo più pericoloso è Capello, trequartista classe '95, ma l'arma in più è sicuramente Bisoli, allenatore dal passato in serie A: Bindi; Contessa, Trevisan, Ravanelli, Cappelletti; Pinzi, Serena, Belingheri; Capello, Candido; Guidoni. Il Fano lotta per non retrocedere, ma dista 3 punti dal Santarcangelo penultimo, e un'ulteriore sconfitta potrebbe farla definitivamente sprofondare nel baratro. Dei 13 gol segnati, 5 sono stati messi a segno da Germinale, unica nota positiva in una squadra depressa da una prima parte di stagione da buttare: Thiam; Sosa, Gattari, Soprano; Lanini, Eklu Shaka, Lazzai, Filippini, Fautario; Rolfini, Germinale.

CHIAVE TATTICA

Il Padova gioca con un 4-3-2-1, il cosiddetto 'albero di Natale', utilizzato principalmente per immettere qualità nel centrocampo con il doppio trequartista: non a caso, il miglior marcatore della squadra è proprio uno dei due, Capello. Il Fano invece si difende con un 3-5-2, che in media gli fa prendere più di un gol a partita e, inoltre, fa segnare poco: serve solidità difensiva e grande abnegazione per poter fare in modo che questo sia un modulo vincente. Per questi motivi il pronostico sembra abbastanza chiuso, a meno che il Fano non tiri fuori una prestazione perfetta, unica medicina per fare in modo che si possa sfruttare il leggero momento di appannamento dei leader del campionato. La sfida non sembra poter regalare molto spettacolo, molto dipenderà da chi passerà in vantaggio, ma in generale il canovaccio tattico sembra essere quello di un Fano coperto in difesa e di un Padova padrone del campo, protagonista di un 'arrembaggio ragionato' che, alla fine, dovrebbe portare alla vittoria.

PRONOSTICO E QUOTE

SNAI paga a 4,75 volte la posta la vittoria del fanalino di coda, mentre il pareggio e la vittoria del Padova sono quotati, rispettivamente, 3,30 e 1,70. Sono tutte quote, queste, che fanno capire come i bookmakers credano in un esito abbastanza chiuso della sfida. La quota per la vittoria del Padova non è così invitante da rischiare di giocarla, visto che comunque stiamo parlando di una sfida giocata al gelo del 29 dicembre in un campo comunque ostile, contro una squadra che deve dare l'anima per non retrocedere nel mondo dilettantistico.

