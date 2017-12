JUVENTUS BARCELLONA / Streaming video e tv: comincia la replica! Orario e risultato finale (La Liga Promises)

Juventus Barcellona: streaming video e tv, orario della replica e risultato finale della partita valida per i quarti della Liga Promises, in corso ad Arona, Tenerife.

29 dicembre 2017 - agg. 29 dicembre 2017, 11.46 Michela Colombo

Juventus Barcellona Liga Promises (da facebook)

Sta per avere inizio la replica del match tra Juventus e Barcellona, sfida andata in scena ieri per i quarti di finale della Liga Promises. Come abbiamo già etto la squadra Under 12 della Vecchia Signora, sconfitta per 1-0 non ce la fatta a trovare un posto alle prossime semifinale del prestigioso torneo organizzato ad Arona nelle Tenerife. In ogni caso va detto che il percorso fin qui osservato dalla compagine giovanile dei bianconeri si è rivelata quasi impeccabile. La Juventus infatti ha trovato un posto nel tabellone finale di questa edizione di Arona della Liga Promises chiudendo da prima il girone B con ben 4 punti. La squadra Under 12 bianconera infatti aveva trovato subito un importante pareggio per 1-1 con il Paris Saint Germain e poi la bella vittoria con gol di Owusu sull’Atletico di Madrid. Di sicuro un ottimo bottino che premia il duro lavoro di questi piccoli campioni. Diamo ora la parola alla partita.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Juventus Barcellona è stato il quarto di finale che si è giocato ieri 28 dicembre 2017 per il prestigioso torneo della Liga Promises, la competizione che ha riunito ad Arona, nelle Tenerife le formazioni Under 12 dei migliori club del continente europeo. In questo terzo banco di prova per i piccoli della Vecchia signora, purtroppo la fortuna non gli ha sorriso: contro la Cantera Blaugrana infatti la compagine piemontese ha messo il piede in fallo e non è riuscita a trovare la vittoria. E’ stato quindi per 0-1 il risultato finale della partita valida come quarto di finale, andato ovviamente a favore degli spagnoli, che quindi volano verso le semifinali di questa competizione cosi appassionante.

ORARIO DELLA REPLICA, INFO TV E STREAMING VIDEO

La partita tra Juventus e Barcellona, valida come quarto di finale, che si è giocata ieri alle ore 18.00 secondo il fuso italiano, sarà visibile per tutti gli appassionati sono nella giornata di oggi 29 dicembre 2017 e sempre sulla tv satellitare di Sky. La replica quindi avrà inizio alle ore 12.00 in punto e sarà visibile in tv sul canale Fox Sport HD, disponibile al numero 204 del telecomando della tv satellitare, dove già nei giorni scorsi abbiamo potuto vivere le emozioni della Liga Promises. Ovviamente tale appuntamento sarà disponibile anche in streaming video tramite la comoda app Sky, disponibile per Pc, tablet e Smartphone ma riservata ai soli abbonati al servizio.

BIANCONERI OUT

E’ bastata una sola rete per chiudere qui i sogni di gloria della formazione Under 12 della Juventus: è stato quindi il Barcellona a trovare non solo una meritata vittoria ma anche un posto nel tabellone delle semifinali di questa edizione ad Arona della Liga Promises. Qui la compagine blaugrana affronterà poi l’Atletico de Madrid, in uno scontro che in quanto a spettacolo di sicuro appassionerà quanto quelli registrati in passato dalle squadra maggiori. Un vero peccato quindi per la Juventus, che era stata l’unica squadra italiano a riuscire a passare il turno preliminare.

