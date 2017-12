Mestre Albinoleffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre Albinoleffe streaming video Sportube, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. Squadre in campo oggi per il girone B di Serie C.

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Mestre AlbinoLeffe (LaPresse - repertorio)

Mestre Albinoleffe sarà una partita diretta dall’arbitro Mario Vigile. In occasione della 21esima giornata del campionato di Serie C, nel girone B si affronteranno allo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro i padroni di casa e gli ospiti dell'Albinoleffe, calcio d'inizio oggi pomeriggio venerdì 29 dicembre alle ore 14.30. Il Mestre ha perso le ultime tre partite giocate e non vince da oltre un mese, dal successo esterno nel derby veneto contro il Vicenza. Gli ultimi risultati hanno fatto sprofondare la squadra in graduatoria, e ora non ha alcun punto di vantaggio sulla zona play-out, essendo a pari punti con il Vicenza e il Ravenna, tutte al quartultimo posto.

L'Albinoleffe invece, sebbene non abbia problemi di classifica, non è decisamente in forma. I seriani non vincono da oltre un mese, anche se nelle ultime due uscite hanno ricucito lo strappo di una serie di sconfitte di fila, riuscendo a pareggiare due match contro Vicenza e Sudtirol, rimanendo al sesto posto che garantirebbe un piazzamento abbastanza positivo in vista degli spareggi che si disputeranno alla fine della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Mestre e Albinoleffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE ALBINOLEFFE

La formazione del Mestre, schierata dal tecnico Mauro Zironelli userà il modulo di gioco 3-5-2. Il portiere titolare sarà Favaro, aiutato nel difendere la porta dai tre difensori centrali, che saranno Stefanelli, Boffelli e Politti. A centrocampo sulla fascia destra giocherà Rubbo e sulla fascia sinistra si posizionerà Fabbri, mentre i tre centrocampisti centrali saranno il mediano e capitano Beccaro e le due mezzali Lavagnoli e Zecchin. A completare la formazione titolare ci saranno le due punte centrali Spagnoli e Neto. La formazione dell'Albinoleffe, mandata in campo da mister Massimiliano Alvini, userà lo stesso modulo di gioco degli avversari. Il portiere titolare sarà Coser, coadiuvato nel lavoro difensivo dai re difensori centrali Zaffagnini, Mondonico e capitan Gavazzi. A centrocampo si posizioneranno il mediano Giorgione, le due mezzali Agnello e Sbaffo e i due esterni Gonzi e Gelli, che agiranno rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. Le due punte centrali saranno Colombi e Kouko.

PRONOSTICO E QUOTE

La gara sarà molto equilibrata e probabilmente non ci saranno molte occasioni per andare in vantaggio. Il Mestre dovrà provare a conquistare almeno un punto, mentre l'Albinoleffe potrebbe preoccuparsi di fare la partita ma evitando di scoprirsi in fase offensiva. Le quote del match vedono il Mestre favorito con una quota pari a 2.50, mentre il successo esterno dei lombardi è dato a 2.79. Il risultato di pareggio ivece potrebbe pagare tre volte la puntata giocata.

