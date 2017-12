Pagelle/ Crotone-Napoli (0-1): i voti della partita (Serie A 19^ giornata)

Pagelle Crotone Napoli: i voti della partita con i giudizi sui milgiori e i peggiori giocatori in campo nella 19^ giornata del Campionato di Serie A, oggi 29 dicembre.

29 dicembre 2017 - agg. 29 dicembre 2017, 23.25 Stefano Belli

Pagelle Crotone Napoli (LaPresse)

Stasera allo Scida il Napoli ottiene quello che vuole: vincere e diventare campione d'inverno senza aspettare la gara di domani sera al Bentegodi tra il Verona e la Juventus. I partenopei battono il Crotone per 1 a 0 ma non è stata una passeggiata di salute per gli uomini di Sarri nonostante nel primo tempo gli ospiti avessero dimostrato di avere una marcia in più rispetto agli avversari, portandosi in vantaggio grazie al terzo gol consecutivo di Marek Hamsik (rete numero 117 con la maglia del Napoli per il centrocampista slovacco). Prima dell'intervallo potrebbe arrivare il raddoppio con il tentativo di Insigne, Cordaz con la punta delle dita si rifugia in calcio d'angolo e tiene in partita i suoi. Nella seconda frazione di gioco il Napoli fallisce il colpo del KO, il Crotone ritorna in partita e sfiora il pari prima con Stoian che manca di pochissimo il bersaglio, e successivamente con Trotta che per poco non sorprende Reina con un pallonetto, occasione anche per Crociata che scalda i guantoni di Reina. Dall'altra parte Insigne scheggia la traversa mentre Cordaz nega la doppietta a Hamsik e salva su Diawara con un intervento al limite del miracolo. Coda polemica nel finale, Ceccherini e Maggio si scontrano all'interno dell'area di rigore partenopea, i padroni di casa chiedono a gran voce il calcio di rigore ma l'arbitro Mariani non è dello stesso avviso, in effetti è il numero 7 del Crotone che va addosso all'avversario. Alla fine i tre punti vanno al Napoli che chiude il girone d'andata con 48 punti, davanti a tutti: anche se dovesse vincere la Juventus non andrebbe oltre 47 punti. Nell'anno solare 2017 la compagine di Sarri ha totalizzato addirittura 99 punti, una media impressionante, sebbene nel 2016 la Vecchia Signora fece persino meglio andando in tripla cifra (100).

VOTO PARTITA 6,5 - Nel primo tempo abbiamo assistito a un monologo del Napoli, nella ripresa invece c'è stata una parvenza di partita con il Crotone che ha saputo creare qualche pericolo dalle parti di Reina.

VOTO CROTONE 5,5 - L'unica colpa degli uomini di Zenga è stata quella di aver concesso il primo tempo agli avversari, nella ripresa in più di un frangente i padroni di casa sono riusciti a spaventare la retroguardia avversaria.

VOTO NAPOLI 6,5 - Alla fine sono arrivati i tre punti ed è la cosa che conta di più, anche se la squadra di Sarri aveva tutte le carte in regola per andare sul 2 a 0 e congelare la partita, evitando un finale thrilling.

VOTO ARBITRO MARIANI 6 - Sul giudizio del direttore di gara pesa il rigore non concesso al Crotone per il tocco col braccio da parte di Mertens. Nel recupero quando valuta correttamente il contatto in area tra Ceccherini e Maggio: è il giocatore del Crotone ad andare addosso al numero 11 partenopeo. Per quanto riguarda il tocco di Mertens, il pallone sbatte prima sul petto per poi carambolare sul braccio.

I VOTI DEI PADRONI DI CASA

CORDAZ 7 - Rimane immobile sulla conclusione vincente di Hamsik, palla nell'angolino e niente da fare per l'estremo difensore del Crotone. Con la punta delle dita nega il raddoppio a Insigne e nella ripresa, oltre a sventare la doppietta di Hamsik, fa il suo dovere su Diawara e Callejon tenendo i suoi a galla fino all'ultimo.

FARAONI 6,5 - Ribatte il tiro di Hamsik, disturba Insigne impedendogli di prendere bene la mira, nel finale si arrende ai crampi dopo una prestazione da non buttar via. (ARISTOTELES ROMERO SV)

SIMIC 6 - La sua gara dura appena 45 minuti, esce malconcio dal campo dopo il primo tempo e a inizio ripresa Zenga non se la sente di rischiarlo. (SAMPIRISI 5,5 - Soffia il pallone a Insigne che se l'era allungato troppo con un controllo approssimativo, imprecisi i suoi lanci lunghi)

CECCHERINI 6,5 - Legge bene le palle alte e questo gli consente di interrompere le azioni del Napoli, rischia grosso quando stende Mertens vicino all'area di rigore ma senza di lui sarebbero stati dolori per la retroguardia del Crotone.

MARTELLA 5,5 - I compagni non capiscono le sue giocate e in fase offensiva non riesce a incidere, leggermente meglio quando difende assieme a tutta la squadra.

ROHDEN 5,5 - Regala troppi palloni agli avversari, e contro una squadra come il Napoli non puoi permetterti il minimo errore. Curioso sottolineare come sia lui a far ammonire sia Jorginho che Albiol.

BARBERIS 5 - Gara da dimenticare per il centrocampo che non combina niente di buono in mezzo al campo. (CROCIATA 6,5 - Entra benissimo in partita andando vicino al pari con una grande percussione per vie centrali, sulla sua strada trova però Reina)

MANDRAGORA 5 - Contro un avversario di prestigio è mancato il suo apporto in fase di costruzione del gioco, stasera la sua personalità (o presunta tale) sarebbe servita molto al Crotone.

TROTTA 5,5 - Un'unica fiammata, nella ripresa, quando su un rinvio sbagliato da Reina cerca di sorprenderlo con un pallonetto, invano.

BUDIMIR 5 - Cade spesso nella trappola del fuorigioco, l'unica volta che sfiora il bersaglio grosso è comunque al di là della linea difensiva.

STOIAN 6 - Sfiora il pari al termine di una grande azione personale, per fortuna dei partenopei il suo tiro si spegne di pochissimo a lato.

ALL. ZENGA 5,5 - L'approccio alla gara da parte dei suoi è stato troppo molle, non è bastata una buona ripresa per evitare il KO.

I VOTI DEGLI OSPITI

REINA 6,5 - Sui rinvii lascia a desiderare anche se riesce a salvare su Trotta e Crociata, rimediando così alle leggerezze commesse in precedenza.

MAGGIO 6 - L'infortunio di Ghoulam e la squalifica di Mario Rui gli spalancano le porte per una maglia da titolare, il numero 11 partenopeo sfrutta bene l'occasione non sfigurando in mezzo al campo.

ALBIOL 6 - Assieme a Jorginho è l'unico giocatore del Napoli a farsi ammonire, a differenza di Koulibaly fa più fatica a contenere le avanzate degli avversari.

KOULIBALY 6,5 - Nonostante il suo fisico possente ha una velocità di punta che gli consente di arrivare sul pallone sempre prima degli avversari.

HYSAJ 6 - Per novanta minuti fa esattamente quello che gli chiede Sarri, cioè fari avanti e indietro sulle fasce recuperando palloni e portandoli il più avanti possibile.

ALLAN 7,5 - Altra prestazione superlativa per il centrocampista brasiliano: ruba il pallone a Rohden, serve un assist delizioso per il terzo centro consecutivo di Hamsik e disorienta gli avversari con una serie di giocate di prestigio.

JORGINHO 5,5 - Nel primo tempo si fa ammonire e con la spada di Damocle del secondo giallo nella ripresa non riesce ad arrestare l'avanzata di Stoian verso la porta. (DIAWARA 6 - Nel finale potrebbe rifilare il colpo di grazia al Crotone con un gran tiro da fuori area, serve tutta la bravura di Cordaz per negargli la gioia del gol)

HAMSIK 7,5 - Lo slovacco è il primo ad andare al tiro, prima viene murato da Faraoni e poi è chiuso in calcio d'angolo, a furia di insistere trova il 117^ gol con la maglia del Napoli. Prosegue il momento magico del capitano.

CALLEJON 5,5 - Prestazione un po' opaca per l'attaccante spagnolo che davanti a Cordaz non riesce a trovare l'appuntamento con il gol.

MERTENS 6 - Il belga ci prova in tutte le maniere a segnare ma anche stasera non riesce a rimanere lucido sotto porta. Tocca il pallone col braccio dentro l'area di rigore ma l'arbitro lo grazia non concedendo il penalty al Crotone.(ROG SV)

INSIGNE 6,5 - Anche quando non è al meglio il numero 24 rappresenta sempre uno spauracchio per le difese avversarie, prima di uscire dal campo scheggia la traversa dimostrando di avere sempre almeno un colpo in canna. (ZIELINSKI SV)

ALL. SARRI 6 - Porta a casa i tre punti grazie al capitano che ha trovato uno stato di grazia dopo aver fatto fatica nella prima parte di stagione, il tecnico non ha rinunciato ad Hamsik anche quando non era al meglio e ora ripaga la fiducia incondizionata con gol pesantissimi in chiave campionato.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Allo Scida è in corso l'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2017-18 tra Crotone e Napoli, quando siamo giunti all'intervallo il punteggio vede la formazione di Sarri avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Partenopei nettamente più forte rispetto ai padroni di casa, anche se bisogna aspettare almeno dieci minuti per vedere la prima occasione da gol per gli ospiti, con l'apertura di Insigne (6,5) per Hamsik che viene chiuso in calcio d'angolo. Lo slovacco rimanda comunque di appena sette minuti l'appuntamento con il terzo centro consecutivo, assist di Allan (7,5) per il capitano del Napoli che lascia di sasso Cordaz (6,5) e sblocca la contesa. Poco dopo la mezz'ora gli ospiti potrebbero raddoppiare con Insigne ma l'estremo difensore avversario devia la sfera in angolo con la punta delle dita, parziale che rispecchia comunque i valori di forza in campo, l'undici di Zenga non sembra avere le carte in regola per dare fastidio alla squadra che già stasera potrebbe laurearsi campione d'inverno.



VOTO CROTONE 5 - Per adesso i padroni di casa pensano solamente a limitare i danni, non si ricordano interventi decisivi di Reina e la retroguardia del Napoli non è mai andata in difficoltà.

MIGLIORE CROTONE: CECCHERINI 7 - Con le sue chiusure ha interrotto la maggior parte delle iniziative degli avversari che altrimenti avrebbero trovato la porta con molta più facilità.

PEGGIORE CROTONE: ROHDEN 5 - Perde troppi palloni a centrocampo e impedisce ai suoi compagni di portare a termine le poche e timide azioni d'attacco manovrate



VOTO NAPOLI 7 - Gli uomini di Sarri stanno vincendo questa gara per manifesta superiorità, appena affondando il colpo i partenopei si rivelano micidiali.

MIGLIORE NAPOLI: ALLAN 7,5 - Il regista del Napoli continua a dispensare assist e giocate di prestigio.

PEGGIORE NAPOLI: JORGINHO 5,5 - Spende il giallo per fermare Rohden, tra i centrocampisti partenopei è quello più leggermente in affanno. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.