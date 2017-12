Probabili formazioni/ Crotone Napoli: quote e le ultime novità live (Serie A 19^ giornata)

Probabili formazioni Crotone Napoli: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo oggi allo Scida per la Serie A. Sarri e Zenga saranno senza Mario Rui e Ajeti.

29 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Crotone Napoli (LaPresse)

Si accenderà oggi la partita tra Crotone e Napoli, e per la precisione alle ore 20.45 all’Ezio Scida: un banco di prova importante per la formazione di Sarri che necessità di una vittoria per poter conquistare il titolo di campione d’Inverno in questa 19^ giornata della Serie A. Con tale posta in palio ecco perché il tecnico dei campani non potrà sbagliare a partire dagli 11 da schierare in campo. Contro un avversario di tale valore e convinzione ecco quindi che anche Zenga e i suoi dovranno dare il meglio: gli squali infatti abbisognano di una bella prova dopo il KO rimediato contro la Lazio nella giornata precedente del Campionato. Ecco che allora andiamo subito a vedere come i due allenatori e i rispettivi spogliatoi, di sono preparati al match, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita tra Crotone e Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Non è difficile crede che sia proprio il Napoli ad essere la squadra favorita d’obbligo questa sera allo Scida: nella 19^ giornata della Serie A per il Crotone il pronostico non risulta positivo. Controllando le quote fissate alla vigilia dal portale di scommesse sportive snai .it vediamo che nell’1x2 il successo rossoblu è stato quotato a 13.00, mentre l’affermazione campana ha ricevuto la valutazione di 1,23: per il pareggio ecco poi la quotazione di 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI ZENGA

Confermato ovviamente la scelta tattica del 4-3-3, Zenga però dovrà subito fare in conti con la squalifica inferta dal giudice sportivo a Arlind Ajeti: ecco che quindi in difesa, il posto riservato all’ex granata sarà preso da Stefan Simic. A completare il reparto a 4 davanti al solito Cordaz ecco che non mancheranno i titolari: Ceccherini rimarrà al centro, mentre toccherà al duo Sampirisi-Martella presidiare le corsie. Si va verso le conferme dei soliti nomi pure a centrocampo e in attacco: il match contro il Napoli è troppo importante per arrischiare nuove soluzione. In cabina di regia perciò non mancherà Barberis con Rohden e Mandragora chiamati a fare da mezz’ali per lo schieramento degli squali. Nel tridente offensivo del Crotone ecco che presidieranno i vertici esterni Trotta e Stoian, mentre Budimir farà da prima punta: da valutare però l’inserimento di Tonev, in ballottaggio con la maglia numero 29 per un posto da titolare.

GLI 11 DI SARRI

Con Insigne e Hamsik ormai di nuovo al top della condizione e il titolo di campione d’inverno ormai quasi in mano, ci attendiamo oggi una grande prova da parte del Napoli, che ovviamente scenderà in campo con il suo 11 delle grandi occasioni. Nel tridente d’attacco ecco che quindi non mancherà il bomber Dries Mertens (ancora a secco di reti dal 29 ottobre scorso nonostante i due assist vincenti serviti nella giornata precedente di campionato): saranno come al solito Callejon e Insigne a supportare il belga sull’esterno. Terzetto confermassimo anche in mediana, dove il punto focale rimarrà ancora una volta Marek Hamsik, sempre più nella storia del club partenopeo: con il capitano a centrocampo vedremo perciò Jorginho in cabina di regia oltre che Allan sull’altra corsia. Il vero problema per Maurizio Sarri però riguarda ancora una vola la difesa della sua probabile formazione titolare: Mario Rui, che ormai aveva quasi stabilmente preso il posto dell’infortunato Ghoulam è squalificato. Al posto dell’ex giallorosso ecco pronto Christian Maggio, ma la coperta rimane corta: il reparto a 4 vedrà pii il duo centrale Albiol-Koulibaly, con Hysaj utilizzato all’altro corridoio, con Reina fisso tra i pali.

IL TABELLINO

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz, 31 Sampirisi, 34 Simic, 7 Ceccherini, 87 Martella; 6 Rohden, 10 Barberis, 38 Mandragora; 29 Trotta, 17 Budimir, 5 Stoian. All. Zenga

A disposizione: Festa, Viscovo, Cabrera, Faraoni, Pavlovic, Romero, Kragl, Sulijc, Crociata, Tonev, Simy.

Squalificati: Ajeti

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hisaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 11 Maggio; 17 Hamsik, 8 Jorginho, 5 Allan; 24 Insigne, 14 Mertens, 7 Callejon. All. Sarri

A disposizione: Rafael, Sepe, Chiriches, Maksimovic, Scharf, Rog, Diawara, Zielinski, Ounas, Leandrinho, Giaccherini.

Squalificati: Mario Rui.

