Probabili formazioni Fiorentina Milan: diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A). Trasferta davvero insidiosa per la squadra di Gattuso, che volerà al Franchi di Firenze

Il Milan dovrà cercare di rialzare la testa in questo ultimo turno annuale. I rossoneri di Gattuso voleranno all’Artemio Franchi di Firenze per affrontare i padroni di casa della Fiorentina, un incontro che i meneghini non devono assolutamente perdere, tenendo conto che vengono da due sconfitte consecutive in campionato. La Viola, dal suo conto, proverà a chiudere in bellezza il girone di andata, approfittando ovviamente del caloroso pubblico di casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tutti i tifosi del Milan e della Fiorentina, nonché tutti gli amanti del calcio in generale, potranno gustarsi la partita in questione collegandosi dalle ore 12:30 su Premium Sport o Sky Calcio. Vi ricordiamo infatti che il match del Franchi sarà visibile, come al solito, ai soli abbonati alla tv meneghina o a quella satellitare. Inoltre, sarà possibile seguire la gara in diretta streaming, attraverso le due applicazioni dedicate, leggasi Premium Play e Sky Go, per vedere la partita con lo smartphone, il tablet o il personal computer.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN

I DUBBI DI PIOLI

Ottime notizie in casa Fiorentina per la partita di domani, visto che il tecnico Pioli potrà avere a disposizioni tutti i suoi giocatori, ad eccezione del solo Hristov, le cui condizioni fisiche verranno monitorate nelle prossime ore. Si dovrebbe quindi vedere la migliore Viola possibile, schierata con un 3-5-2, il modulo che il tecnico dei toscani sta utilizzando da qualche settimana a questa parte con una certa regolarità. La coppia d’attacco sarà formata da Simone junior e Thereau, con le due ali che saranno invece occupate da Chiesa a sinistra, con Biraghi a destra, mentre in mezzo spazio al solito trio formato da Badelj, Veretout e Benassi, mente della squadra con compiti di impostazione e anche di contenimento. In difesa troveremo invece Astori in mezzo, affiancato dall’ottimo Pezzella e da Vitor Hugo. In porta, infine, andrà Sportiello. Non sembrerebbero esservi dubbi di formazione in casa Fiorentina, e le scelte, a meno di qualche infortunio dell’ultima ora, dovrebbero essere queste.

LE SCELTE DI GATTUSO

Ha decisamente più grattacapi il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, che oltre ad affrontare una sfida delicata per la classifica, dovrà giocarsela senza uno dei suoi uomini migliori, leggasi Gigio Donnarumma. L’estremo difensore rossonero ha saltato il derby di Coppa Italia per un problema all’inguine, ed è a forte rischio anche per la trasferta dell’Artemio Franchi di Firenze. Resta da capire chi giocherà in porta, visto che anche Storari è acciaccato, e di conseguenza non è da escludere possa vedersi nuovamente fra i titolari Antonio Donnarumma, protagonista in positivo nella gara contro l'Inter. in difesa si rivedrà dal primo minuto dopo la squalifica Romagnoli, affiancato da Bonucci. Sulle due corsie, invece, vantaggio di Calabria su Abate (altro uscito malconcio dal derby), con Ricardo Rodriguez sulla fascia mancina, mentre a centrocampo, regia del gioco affidata a Biglia, con Kessie e Bonaventura nei ruoli di intermedi. In attacco, infine, tridente con Suso, che torna dalla squalifica e va a posizionarsi sull’out di destra, Cutrone favorito su Kalinic in mezzo, e Calhanoglu a sinistra. Assenti il solito Conti, nonché José Mauri, entrambi infortunati.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN: IL TABELLINO

Fiorentina (3-5-2): 57 Sportiello; 20 Pezzella, 13 Astori, 31 Vitor Hugo; 25 Chiesa, 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout, 3 Biraghi; 9 Simeone, 77 Thereau. All: Pioli

A disp: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 2 Laurini, 77 Bruno Gaspar, 4 Milenkovic, 15 Maxi Olivera, 6 Sanchez, 19 Cristoforo, 8 Saponara, 10 Eysseric, 28 Gil Dias, 30 Babacar

Indisponibili: Hristov

Squalificati: -

Milan (4-3-3): 90 A. Donnarumma; 2 Calabria, 13 Romagnoli, 19 Bonucci, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All: Gattuso

A disp: 30 Storari, Soncin, 20 Abate, 17 Zapata, 22 Musacchio, 15 Gomez, 31 Antonelli, 29 Paletta, 73 Locatelli, 9 Silva, 18 Montolivo, 11 Borini

Indisponibili: Donnarumma, Conti, Mauri, Kalinic

Squalificati: -

