Probabili formazioni Inter Lazio: diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A). Dopo le due sconfitte in serie, i nerazzurri provano a rialzare la testa contro i biancocelesti

Quella dello stadio San Siro delle ore 18:00 di domani, sarà senza dubbio la sfida più interessante dell’intero diciannovesimo turno del campionato di Serie A. In campo l’Inter di Luciano Spalletti, che ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi. Nerazzurri che sono reduci da due sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo, e che stanno quindi attraversando la prima vera crisi stagionale. Lazio che viene invece dal roboante successo interno con il Crotone, nonché dall’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

L’incontro dello stadio San Siro di domani sera, il big match Inter-Lazio, sarà visibile solo a pagamento, sui canali di Mediaset Premium e di Sky. Collegatevi su Premium Sport o Sky Calcio a partire dalle ore 18:00 e potrete gustarvi lo spettacolo del Meazza. Inoltre, chi volesse vedere la partita in diretta streaming attraverso lo smartphone, il pc o il tablet, potrà farlo sfruttando le due applicazioni, leggasi Premium Play o Sky Go, riservate anche in questo caso ai soli abbonati. Vi ricordiamo infine che potrete seguire aggiornamenti sul match anche attraverso i principali social network delle due squadre, nonché della Lega di A.

Qualche grattacapo per il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, costretto ad affrontare una rivale molto ostica come la Lazio senza due titolari, leggasi D’Ambrosio e Miranda. Entrambi si sono infortunati dopo la trasferta di Sassuolo e torneranno in campo solamente il mese prossimo. Difesa quindi inedita quella che scenderà in campo domani sera, con Cancelo che giocherà per la seconda volta consecutiva da titolare, Ranocchia in mezzo in coppia con l’intoccabile Skriniar, e Nagatomo invece che torna sulla fascia mancina. A centrocampo si rivede Vecino dopo la squalifica, posizionato sulla linea mediana a fianco di Gagliardini, mentre in posizione di trequartista sembrerebbe essere in vantaggio Borja Valero rispetto a Brozovic e Joao Mario. Infine l’attacco, con capitan Icardi punta più avanzata, mentre sui due esterni avremo Candreva a destra con Ivan Perisic largo a sinistra. Ancora panchina per i nuovi acquisti Dalbert e Karamoh.

Due i dubbi principali di casa Lazio, a cominciare da Lucas Leiva, un po’ acciaccato dopo l’incontro di Coppa Italia con la Fiorentina, e sotto controllo da oggi fino all’immediato pre-partita. Attenzione anche alle condizioni fisiche di Caicedo, che si è infortunato anch’egli dopo la sfida con la Viola, e che potrebbe al massimo accomodarsi in panchina. Out infine, Di Gennaro. Lazio che dovrebbe presentarsi al Meazza con un 3-4-2-1, dove in porta ci sarà l’ottimo Strakosha, con la linea difensiva formata invece da Patric (in vantaggio su Bastos), De Vrij e Wallace. A centrocampo, Parolo e Murgia in coppia in mediana, con Marusic e Lukaku ad allargare il gioco sulle due corsie. In attacco, infine, Ciro Immobile dovrebbe vedersi dal primo minuto, ormai pienamente recuperato dopo l’influenza natalizia, con i gioielli Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in coppia sulla trequarti, pronti ad inserirsi e a creare scompiglio.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi. All: Spalletti

A disp: 27 Padelli, 46 Berni, 29 Dalbert, 21 Santon, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Indisponibili: Vanheusden, Miranda, D’Ambrosio

Squalificati: -

Lazio (3-4-2-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 13 Wallace; 77 Marusic, 16 Parolo, 96 Murgia, 5 Lukaku; 18 Luis Alberto, 21 Milinkovic-Savic; 17 Immobile. All: Inzaghi

A disp: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 26 Radu, 27 Luiz Felipe, 8 Basta, 19 Lulic, 6 Lucas Leiva,, 66 jordao, 10 Felipe Anderson, 7 Nani, 30 Caicedo

Indisponibili: Di Gennaro

Squalificati: -

