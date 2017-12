Probabili formazioni/ Roma Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A1 19^ giornata)

Probabili formazioni Roma Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime novità sugli 11 in campo all'Olimpico per la Serie A. Pellegrini in campo al posto di Strootman?

29 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Sassuolo (LaPresse)

All’Olimpico, Di Francesco ritrova i neroverdi: la partita tra Roma e Sassuolo è stata messa in programma per domani 30 dicembre 2017 alle ore 15.00. Sarà ovviamente un match decisivo, dove entrambi i tecnici non potranno sbagliare, a partire dalle probabili formazioni da schierare: i giallorossi infatti hanno bisogno di tornare a vincere dopo i KO rimediati in campionato e in Coppa. Non saranno di meno di emiliani di Iachini, che dopo la bella vittoria sull’Inter nella precedente giornata di campionato hanno voglia di dare nuovo seguito alla striscia positiva di risultati finora guadagnati. Andiamo quindi ora vedere nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni della partita di Serie A tra Roma e Sassuolo.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

Sarà garantita un’ampia copertura mediatica per il match tra Roma e Sassuolo, con fischio d’inizio atteso alle ore 15.00: la diretta tv sarà garantita sia da Sky che da Mediaset premium. Sulla tv satellitare i canali di riferimento per tutti gli appassionati saranno Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre a pagamento la visione del match è assicurata ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Per quanto riguarda la diretta streaming video, ricordiamo che Roma-Sassuolo sarà visibile anche sul portale elevensports.it (ex Sportube), dietro abbonamento: sempre garantite le possibilità offerte per i rispettivi abbonati da Sky Go e Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Dopo il doppio KO registrato negli ultimi giorni tra Coppa e Campionato, la Roma ha bisogno di risposte: ecco perché in questa particolare occasione Di Francesco dovrebbe optare per la sua formazioni ufficiale. Nel solito 4-3-3 in campo all’Olimpico quindi non mancherà Alisson tra i pali, con davanti la coppia centrale Manolas-Fazio: Kolarov e Florenzi dovrebbero ritornare titolari sulle corsie. Per il centro però ci attendiamo qualche novità: Nainggolan rimane confermato ma Pellegrini potrebbe insidiare uno tra De Rossi e Strootman, visto che l’olandese non sta vivendo un grande momento di forma. Pochi ballottaggi anche in attacco: qui è però Patrik Schick in cerca di spazio, magari sull’esterno al posto di uno tra Perotti e El Shaarawy, visto che Dezko rimane prima scelta per la prima punta.

GLI 11 DI IACHINI

Visti i brillanti risultati raccolti negli ultimi tre turni del campionato di serie A è altamente probabile che Iachini opti per gli stessi giocatori, che giusto pochi giorni fa hanno fatto cadere in fallo anche l’Inter di Mister Spalletti. La panchina rimane corta ma a conti fatti dovremmo rivedere nel 4-3-3 con Consigli tra i pali la solita coppia Acerbi-Goldaniga al centro della difesa con Peluso e Lirola sulle fasce. Qualche dubbio a centrocampo: Magnanelli rimarrà in cabina di regia con Missiroli sulla sinistra, mentre come al solito saranno Duncan e Mazzitelli a giocarsi un posto da titolare come mezz’ala destra. Un solo dubbio anche per il tridente del Sassuolo: Berardi e Politano saranno ancora titolari come esterni, mentre per il ruolo di prima punta Falcinelli rimane per il momento favorito su Matri, ma questo nodo verrà sciolto solo all’ultimo dallo stesso Iachini.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 11 Kolarov, 20 Fazio, 44 Manolas, 24 Florenzi; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 7 Pellegrini; 8 Perotti, 9 Dzeko, 14 Schick. All. Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 13 Peluso, 15 Acerbi, 24 Goldaniga, 21 Lirola; 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 16 Politano, 11 Falcinelli, 25 Berardi. All. Iachini.

