Probabili formazioni Serie A/ I moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori (19^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori sugli 11 attesi in campo nella 19^ giornata di Campionato. Buffon e Palacio ancora out?

29 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Il Campionato della Serie A torna in campo e lo fa nei giorni del 29 e 30 dicembre per l’ultimo turno dell’anno solare 2017: si giocherà infatti la 19^ giornata, l’ultimo del turno di andata e che quindi metterà in palio anche il titolo di campione d’inverno. Prima però di conoscere i dubbi e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di questo turno, vediamo che cosa ci riserverà il calendario ufficiale. Si comincerà il 29 dicembre con il match alle ore 20.45 tra Crotone e Napoli: saranno perciò 9 gli incontri previsti per la giornata del 30 dicembre. Il lunch match sarà la sfida attesa alle ore 12.30 tra Fiorentina e Milan, mentre a seguire saranno ben 6 le partite il cui fischio d’inizio è stato messo alle ore 15.00 ovvero Atalanta-Cagliari, Benevento-Chievo, Bologna-Udinese, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Spal e Torino Genoa. Alle ore 18.00 è stata poi messa in calendario la sfida tra Inter e Lazio, mentre toccherà al match Verona-Juventus chiudere questo turno di campionato. Andiamo quindi a vedere partita per partita quali potrebbero essere le probabili formazioni studiate dagli allenatori in vista della 19^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE NAPOLI

Per questa sfida Zenga perde Ajeti per decisione del giudice sportivo, ma al suo posto scalpitano sia Simic che Cabrera nel reparto a 4 di fronte al solito Cordaz. Buco in difesa anche per Sarri e il suo Napoli: mancherà Mario Rui, ma Maggio è pronto a cogliere la sua grande occasione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Per il match al Franchi Pioli rimane con parecchi dubbi in difesa: Laurini e Pezzella infatti rischino la propria maglia da titolare a favore rispettivamente di Hugo e Milekovic, ma solo in caso di un reparto difensivo a 4. Per questo match invece tornano a disposizione del tecnico rossonero Gennaro Gattuso sia Romagnoli che Suso, che quindi saranno titolari nel 4-3-3 atteso in campo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI

Gasperini per questo match dovrebbe fare ancora conto sul 3-4-1-2 che vedrebbe Iliciic sulla trequarti a supporto della doppia punta d’attacco Papu Gomez-Petagna, a secco di gol da diverso tempo. Per la formazione del Cagliari Diego Lopez dovrebbe puntare invece di Cragno in porta e un solido reparto a tre in difesa con Romagna, Andreolli e uno tra Pisacane e Ceppitelli.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CHIEVO

Al Vigorito gli stregoni potrebbero dove fare a meno di Letizia sulla corsia: pronto quindi Di Chiara a completare il reparto difensivo davanti a Belec con il duo centrale Lucioni-Costa e Djmsiti sull’altro corridoio. Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo per la probabile formazione clivese dove in attacco Pucciarelli insidia Pellissier per una maglia da titolare in coppia con Inglese.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE

In vista del match casalingo, Donadoni rimane con il dubbio Palacio: in caso di nuovo forfait dell’ex nerazzurro ecco che nel tridente felsineo rimane pronto Krejci, con Destro e Verdi confermati dal primo minuto. Mister Oddo invece dovrebbe puntare su un coperto 3-5-1-1 con De Paul e Lasagna unici punti di riferimento in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

Tra le mura dell’Olimpo potrebbe essere di nuovo la grande occasione di Patrik Schick: il ceco però potrebbe venir utilizzato come esterno al posto di uno tra Perotti e El Shaarawy, mentre Dezko rimarrà prima punta titolare. Appare invece assai probabile che Iachini confermi in toto l’11 visto già contro l’Inter: rimane però il dubbio in attacco tra Falcinelli e Matri.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPAL

Giampaolo e i suoi abbisognano di conferme: ecco quindi il solito 4-3-1-2 pieno di titolari, visto anche il ritorno di Linetty. Qualche dubbio in attacco per i blucerchiati: Quagliarella rimane titolare ma al suo fianco si giocano una maglia Zapata e e Caprari. Nella 19^ giornata di Serie A lo spallino Costa rimane ancora in dubbio per via di una contusione alla gamba: nella mediana a 5 ecco quindi che Viviani rimarrà in cabina di regia con a fianco Schiattarella e Grassi, mentre il duo Lazzari-Mattiello si occuperà delle corsie.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA

Con Lyanco in dubbio, nella probabile formazione del Torino in difesa trova spazio Burdisso, in coppia al centro con N’Koulou: Molinaro e De Silvestri controlleranno le corsie del reparto difensivo. Per il Genoa soliti dubbi in attacco: nel modulo a due punte pare sicuro della titolarità Taarabt, mentre Lapadula rimane in ballottaggio con Pandev.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

Misure d’emergenza in difesa per la formazione dell’Inter: Spalletti dovrà fare a meno di Miranda e D’Ambrosio e darà quindi spazio a Cancelo e Ranocchia. Qualche mossa in difesa anche per la Lazio, dove nel reparto a 3 De Vrij e Radu paiono confermati, mentre Wallace si giocherà la maglia con Bastos.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Soliti dubbi in avanti per il reparto a 2 punte del Verona: i primi in lizza rimangono Bessa e Kean (ex del match), ma Valoti e Pazzini scalpitano dalla panchina. Per la formazione bianconera rimane il dubbio Dybala, mentre Szczesny pare confermato tra i pali visto che Buffon non è ancora al top della condizione.

