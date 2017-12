Probabili formazioni/ Verona Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A)

Probabili formazioni Verona Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A). La Vecchia Signora volerà allo stadio Bentegodi per affrontare gli scaligeri dell’Hellas

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Toccherà alla Juventus chiudere l’anno calcistico 2017. La compagine allenata da Massimiliano Allegri sarà di scena domani sera, a partire dalle ore 20:45, sul terreno dello stadio Bentegodi, casa dell’Hellas Verona. Bianconeri che ovviamente sono i favoriti in questo match, ma nel campionato italiano si sa che ogni impegno non è mai semplice, e di conseguenza gli scaligeri proveranno a fare il colpaccio, per chiudere l’anno in bellezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

I tifosi della Juventus, così come quelli dell’Hellas di Verona, si potranno godere il match dello stadio Bentegodi di domani sera delle ore 20:45, in diretta tv. Per farlo, bisognerà collegarsi a Premium Sport o a Sky Calcio e godersi lo spettacolo. L’incontro sarà gustabile anche via diretta streaming, attraverso il personal computer, il tablet o lo smartphone, tramite le due app dedicate e riservate ai soli abbonati, leggasi Premium Play e Sky Go. Vi ricordiamo infine i social network delle due squadre e della Lega di A, per aggiornamenti sull’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS

I DUBBI DI PECCHIA

L’Hellas Verona dovrà affrontare una sfida a dir poco ostica come quella di domani sera, e per di più, dovrà farlo senza diversi calciatori: un finale di anno non proprio leggero per gli scaligeri. Pecchia dovrà rinunciare allo squalificato Buchel, ma anche agli infortunati Bianchetti, Zaccagni, Fares, Valoti e infine Cerci, assenze senza dubbio importanti per una rosa non di primissimo livello come quella gialloblu. Andiamo quindi a vedere l’undici che scenderà in campo, che dovrebbe essere schierato con un 4-4-2, con Bessa avanzato in fase offensiva, affiancato dall’ex Kean come coppia d’attacco, mentre Verde e un altro ex bianconero, leggasi Romulo, sulle due fasce a centrocampo. In mezzo, invece, la coppia Fossati, Bruno Zuculini. In difesa ci sarà quindi un’altra vecchia conoscenza della Juventus, il terzino Caceres, schierato a sinistra, con Ferrari a destra e in mezzo la coppia di centrali formata da Caracciolo ed Heurtaux. In porta, infine, il numero uno Nicolas. Pazzini dovrebbe partire dalla panchina anche se non è da escludere che prenda il posto di Kean fra i titolari.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Nella Juventus dovrebbe ancora essere out Buffon, che ha un problema al polpaccio che lo ha bloccato nelle ultime settimane. Insieme al capitano bianconero, out anche i soliti De Sciglio ed Howedes. Vecchia Signora che dovrebbe presentarsi in Veneto con un probabile 4-3-3, con Higuain punta centrale, e Cuadrado e Mandzukic sui due esterni. Ancora out, quindi, Paulo Dybala, che dopo le esclusioni dai titolari nelle recenti sfide contro Inter e Roma, si accomoderà in panca anche per l’ultima dell’anno solare 2017. A centrocampo, Pjanic intoccabile sulla poltrona del regista, con Khedira e Matuidi a completamento del reparto. Difesa blindatissima con Barzagli sull’out di destra, Alex Sandro a sinistra, e in mezzo la coppia Chiellini-Benatia, quest’ultimo decisivo nella sfida contro la Roma. In porta, infine, spazio all’ottimo Szczesny, ormai titolare da un mese a questa parte.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS: IL TABELLINO

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Romulo, Fossati, Zuculini, Verde; Bessa, Kean. All: Pecchia

A disp: 17 Silvestri, 22 Coppola, 69 Souprayen, 37 Bearzott, 97 Felicioli, 14 F. Zuculini, 4 Laner, 23 Calvano, 21 Lee, 11 Pazzini, 29 Tupta

Indisponibili: Bianchetti, Zaccagni, Fares, Valoti, Cerci

Squalificato: Buchel

Juventus (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic. All: Allegri

A disp: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 10 Dybala, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi, 20 Pjaca, 11 Douglas Costa

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Buffon

Squalificati: -

