Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse sulle partite (19^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite della 19^ giornata di campionato. napoli verso il titolo di campione d'inverno ma serve vincere allo Scida.

29 dicembre 2017 Michela Colombo

Si accenderà nelle giornate del 29 e 30 dicembre 2017 la 19^ giornata del Campionato della serie A: prima però di vedere le quote e le scommesse fissate alla vigilia andiamo a conoscere che cosa ci riserva il programma ufficiale per quello che sarà l’ultimo turno del 2017 e anche l’ultimo della fase di andata. Sarà infatti uno solo l’anticipo previsto per la serata di venerdi e sarà la sfida tra Crotone e Napoli, attesa alle ore 20.45 allo Scida. Il programma della 19^ giornata non prevede però posticipi, e quindi saranno ben 9 i match previsti per sabato 30 dicembre: il primo sarà il lunch match alle ore 12.30 tra Fiorentina e Milan. Alle ore 15.00 invece sono stati messi in calendario i fischi d’inizio Atalanta-Cagliari, Benevento-Chievo, Bologna-Udinese, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Spal e Torino-Genoa. Il programma di questo ultimo turno della serie A si chiuderà poi con i match Inter-Lazio e Verona-Juventus attesi rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45. Vediamo allora che cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione in vista delle partite per la 19^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO CROTONE NAPOLI

Nonostante il fattore campo avverso Sarri e il suo Napoli rimangono i favoriti pubblico nell’anticipo della serie A. Ad animare poi la squadra campana infine vi è anche il titolo di Campione d’Inverno della Serie A in palio oggi che ovviamente fa parecchia gola ai partenopei, ancor più motivati in casa degli squali.

PRONOSTICO FIORENTINA MILAN

Sfida aperta al Franchi: i viola di Pioli hanno ritrovato un buon ritmo avendo trovato anche 5 esiti utili nelle ultime 5 giornata di campionato. Difficile invece da interpretare la situazione in casa Milan, dove la fragilità psicologica è ancora una dura zavorra per la compagine di Gattuso.

PRONOSTICO ATALANTA CAGLIARI

La squadra di Gasperini è in netta ripresa anche in campionato, dopo una prima parte della stagione non brillante (storici però i risultati conseguiti in Europa League dell’Atalanta). Di fronte al pubblico di casa quindi è attesa una nuova vittoria dei nerazzurri, che non dovrebbe arrivare con grande difficoltà, nonostante il grande valore della squadra di Diego Lopez.

PRONOSTICO BENEVENTO CHIEVO

Nonostante il fattore campo a favore, appare assai difficile che gli stregoni trovino la loro prima vittoria contro i clivensi di Maran. Va però ricordato che i gialloblu giungono al Vigorito dopo ben 3 kO registrati nelle ultime 5 giornate di Campionato disputate.

PRONOSTICO BOLOGNA UDINESE

Sebbene il Dall’Ara non sia tra i campi più semplici, ci attendiamo grandi cose dall’Udinese di Oddo: dal cambio panchina i friulani hanno cominciato a mietere successi e approdano alla 19^ giornata di Serie A con ben 4 vittorie di fila alle spalle. Donadoni e i suoi quindi non paiono i favoriti d’obbligo nonostante le belle cose viste contro il Chievo nel turno scorso.

PRONOSTICO ROMA SASSUOLO

Di fronte al proprio pubblico Di Francesco non può sbagliare: i due KO rimediati in campionato e Coppa Italia sono da mettere da parte e per farlo i tre punti messi in palio nella 19^ giornata sono il rimedio ideale. Va però precisato che il Sassuolo è di ritorno a tre successi di fila, di cui l’ultimo rimediato contro l’Inter.

PRONOSTICO SAMPDORIA SPAL

Nel sempre ostico campo del Marassi (ma solo per gli avversari), la formazione di Giampaolo ha dalla sua il favore del pronostico: dopo parecchie prestazioni deludenti, ci attendiamo grandi cose dai blucerchiati, che ora necessitano di una vittoria, che potrebbe arrivare senza patemi contro la Spal.

PRONOSTICO TORINO GENOA

Sfida aperta all’Olimpico di Torino tra i granata e il Genoa: se la squadra di Mihajlovic ha più punti in graduatoria, non va sottovalutato il buon andamento in trasferta segnato dai grifoni. Proprio fuori dal Marassi i rossoblu hanno trovato già tre vittorie e tre pareggi su nove match disputati.

PRONOSTICO INTER LAZIO

Match accesissimo per i gradini più alti della classifica a San Siro e dall’esito assai incerto. L’inter di Spalletti ha bisogno di risposte dopo i due ko di seguito subiti negli ultimi turni di campionato, mentre la Lazio di Inzaghi pare essersi di nuovo ripresa dopo lo scivolone con il Torino e appare in grande forma. Difficile quindi indovinare il risultato finale, visto che i nerazzurri di sicuro proveranno a reagire con forza.

PRONOSTICO VERONA JUVENTUS

Benchè in casa Juventus siano diversi i casi dubbi (uno su tutti Paulo Dybala), la compagine bianconera rimane la favorita d’obbligo nella trasferta al Bentegodi del Verona. La squadra di Pecchia però farà ovviamente di tutto per mettere i bastoni tra le ruote dei campioni d’Italia in carica: ci attende quindi una partita molto accesa.

