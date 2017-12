Ravenna Bassano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna Bassano streaming video Sportube, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. Trasferta romagnola per i veneti, girone B di Serie C.

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Ravenna Bassano, Serie C (LaPresse)

Ravenna Bassano sarà diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti. Nel girone B del campionato di Serie C siamo ormai giunti alla 21esima giornata. Nell'ultima partita dell'anno solare allo stadio Bruno Benelli di Ravenna arrivano dunque i veneti del Bassano Virtus. L'incontro avrà inizio oggi pomeriggio venerdì 29 dicembre alle ore 16.30. Il Ravenna è reduce da una serie di risultati positivi che lo hanno portato fuori dalla zona a play-out: nelle ultime cinque partite la compagine ravennate ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, andando ad affiancare il Vicenza e il Mestre e creando i presupposti per un girone di ritorno più tranquillo rispetto ad un girone d'andata in cui ha dovuto adattarsi alla nuova categoria.

Il Bassano Virtus, dopo tre sconfitte di fila, è tornato a vincere nell'ultima giornata contro l'Alma Juventus Fano. Un successo che ha permesso ai veneti di andare ad un solo punto dal decimo posto occupato dalla Fermana, l'ultimo disponibile per accedere agli spareggi di fine anno. A conti fatti solo un punto separa le due squadre e la differenza tecnica è sottilissima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Ravenna e Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA BASSANO

Il Ravenna di mister Mauro Antonioli utilizzerà il modulo di gioco 3-5-2. Il portiere titolare sarà Venturi, aiutato dai tre difensori centrali Ronchi, Venturini e capitan Lelj; a centrocampo il mediano incontrista sarà Cenci, affiancato sulla destra dalla mezzala Selleri e sulla sinistra dalla mezzala Papa. Sulle fasce correranno l'ala destra Magrini e l'ala sinistra Rossi, mentre i due riferimenti in avanti saranno le due punte centrali Broso e De Sena. La risposta del Bassano Virtus del tecnico Giovanni Colella userà come modulo il cosiddetto Albero di Natale, vale a dire il 4-3-2-1. Fra i pali giocherà Grandi, mentre i quattro difensori saranno il terzino destro Andreoni, i due centrali Pasini e Capitan Bizzotto e il terzino sinistro Stevanin. I cinque di centrocampo saranno il mediano Salvi, la mezzala destra Bianchi, la mezzala sinistra Botta e i due trequartisti Venitucci e Minesso. L'unico terminale offensivo sarà il senegalese Diop.

PRONOSTICO E QUOTE

Come detto i tifosi vedranno una gara equilibrata, nella quale nessuno lesinerà cercando un pareggio. Entrambe punteranno alla vittoria, provando a rientrare nella zona play-off e allontanare definitivamente quella play-out. Le quote della gara emanate da Bet365 premiano il Ravenna, che è favorito a quota 2.29. Il risultato di pareggio paga invece 3.10, mentre il successo esterno del Bassano Virtus è a quota 3.

