Reggiana Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana Triestina streaming video Sportube, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. In campo a Bolzano per il girone B di Serie C.

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Reggiana Triestina, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Triestina, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, si gioca alle ore 18.30 di oggi per la 21^ giornata di Serie C. Il miglior attacco del campionato sfida una delle migliori difese. Distanziate da un solo punto in classifica, entrambe in zona play-off, la Triestina ha però una partita in meno che potrebbe, potenzialmente, portarla a ridosso dei primissimi posti. In casa la Reggiana ha conquistato 19 dei suoi 26 punti totali, praticamente un fortino. Al contrario, la Triestina ha un percorso più lineare, con 13 punti in casa e 12 fuori. Nonostante i tanti gol, la Triestina non ha un vero bomber, ma vanno a segno tanti giocatori, sintomo di un gioco più corale. La Reggiana, invece, ha segnato 19 gol, e 8 li ha messi a segno Altinier, vero perno offensivo della squadra.

La Reggiana arriva da un'incredibile sconfitta contro il Feralpisalò: a fine primo tempo conduceva 2-0, poi la tripletta di Ferretti in 8 minuti ha ribaltato l'esito della partita. La Triestina, invece, viene da un buon pareggio con la Sambenedettese, terza forza del campionato. A parte questo stop, la Reggiana, nelle ultime cinque partite, ha raccolto 10 punti, mentre la Triestina solo 7.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Reggiana e Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA TRIESTINA

Come appena accennato, l'uomo da tenere d'occhio in area di rigore è sicuramente Altinier, attaccante molto esperto, che in queste categorie ha sempre fatto molto bene e ha militato in tante squadre. La Reggiana si presenta con un 4-3-3 molto equilibrato: Narduzzo; Ghiringhelli, Spano, Crocchianti, Panizzi; Bovo, Genevier, Carlini; Riverola, Altinier, Cesarini. La Triestina invece può contare sull'apporto di Arma e Mensah, entrambi a sei gol e migliori marcatori della squadra, costituenti due terzi del tridente offensivo triestino, che si completa con Petrella, a quota cinque reti: Boccanera; Libutti, Codromaz, El Hasni, Grillo; Bracaletti, Meduri, Porcari; Petrella, Arma, Mensah.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre giocano a specchio, con due 4-3-3: quello della Reggiana più votato all'equilibrio e al contropiede, quello della Triestina più portato all'attacco e allo spettacolo. Due moduli uguali ma con interpretazioni mai così distanti, che può portare ad una gara spettacolare, pirotecnica. Il tridente d'attacco triestino è la chiave di tutto: hanno segnato 17 gol in tre, se la difesa della Reggiana riuscirà a disinnescarli avrà fatto già tre quarti dell'opera.

PRONOSTICO E QUOTE

Entrambe le squadre ambiscono a garantirsi un posto nei play-off, e questa partita potrebbe essere importante in tale ottica, ma comunque non decisiva, visto che la classifica è molto corta e la Triestina è comunque ancora a quattro punti dalla zona play-out: basta un passo falso e si passa dal paradiso all'inferno. SNAI paga la vittoria della Reggiana 2,20 volte la posta, il pareggio è dato a 3 e la vittoria della Triestina a 3,15. La Reggiana viene data leggermente favorita solamente perché gioca in casa e in queste categorie il fattore campo conta ancora qualcosa. Come già detto, la Reggiana in casa ha conquistato la maggior parte dei suoi punti, perciò le quote tengono conto di questa cosa; tengono però anche conto della capacità offensiva della Triestina, tanto che il pareggio e la vittoria fuori casa sono praticamente alla stessa quota. L'over 2,5 è pagato a 2,35, segno che i bookmakers non credono in una partita con tanti gol, ma se la partita dovesse sbloccarsi, allora sarebbe un risultato molto probabile.

