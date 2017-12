Renate Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate Feralpisalò: streaming video e sportube.tv, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. Sfida al vertice per il girone B di Serie C.

29 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Renate Feralpisalò (LaPresse)

Renate-Feralpisalò, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro, è la partita in programma oggi venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 e valida nella 21^ giornata della Serie C. Sfida d'alta classifica attesa in campo di via Icmesa, a Meda: le due squadre sono distanti un solo punto in graduatoria (30 a 29) e occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione del girone B. Il Renate ultimamente ha frenato leggermente la sua corsa, dopo un inizio sfavillante, mentre al contrario gli avversari arrivano da 3 vittorie nelle ultime cinque partite. La squadra di casa ha ottenuto ben 16 punti in 9 partite davanti al pubblico amico, mentre la Feralpisalò, lontano dal proprio stadio, ne ha conquistati 14 su 24.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PADOVA RENATE

Ricordiamo che la partita tra Renate e Feralisalò non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerando invece le probabili formazioni del match Renate Feralpisalò va detto che da tenere d'occhio è soprattutto Guerra, attaccante della squadra ospite, che in campionato ha già segnato la bellezza di 11 gol, mentre il Renate non vanta un grande attacco (solo 19 reti, 7 delle quali segnate da Gomez) ma una difesa granitica, la migliore del torneo, con sole 13 reti subite, 10 delle quali in trasferta.

Il Renate si presenta con un 4-3-3 che, pur essendo votato all'attacco, come già detto, vede invece una difesa solida e puntuale: Di Gregorio; Anghileri, Di Gennaro, Teso, Vannucci; Simonetti, Pavan, Palma; Ungaro, Gomez, Finocchio. Questo è l'11 tipo, ma Teso mancherà perché squalificato dopo un'espulsione per proteste contro il Padova, perciò, a scanso di rivoluzioni dell'ultimo secondo, a sostituirlo dovrebbe essere Savi (classe 1995) o il più esperto Malgrati.

La Feralpisalò, invece, si presenta con un 4-3-1-2 di ancelottiana memoria e una coppia d'attacco che da sola ha segnato 18 dei 24 gol totali della squadra, ma che dietro, con i 21 gol subiti, lascia molto desiderare: Caglioni; Martin, Emerson, Ranellucci, Parodi; Dettori, Staiti, Vitofrancesco; Marchi; Ferretti, Guerra. Questa la formazione che ha battuto settimana scorsa la Reggiana in rimonta e che probabilmente affronterà nel big match di venerdi 29 il Renate.

LA CHIAVE TATTICA

In campo oggi ecco quindi che scenderanno uno dei migliori attacchi del campionato contro la miglior difesa, una sfida da non perdere e di facile lettura della tra Renate e Feralpisalò: il Renate sfrutterà il lavoro degli esterni per coprirsi e ripartire, mentre la Feralpisalò, con un Ferretti in forma strepitosa dopo la tripletta nell'ultima giornata e un Guerra sempre sul pezzo, proverà a sfondare la muraglia eretta dagli avversari, privi del pilastro difensivo Teso, assenza che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti dell'incontro.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un occhio alle quote fissate alla vigilia dal portale di scommesse stai, vediamo che il pronostico arride proprio ai padroni di casa. Nell’1x2 infatti il Renate è dato al successo per 2.25, contro il 3.10 per la Feralpisalò, con pareggio quota invece a 2.95.

