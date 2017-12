Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata)

Risultati Serie C, classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata). Scatta oggi il semaforo verde per il nuovo turno dell’ex Lega Pro

Il Renate Calcio - LaPresse

Il campionato di Serie C, terzo torneo calcistico per importanza in Italia, è giunto al suo ultimo turno dell’anno 2017. A partire da quest’oggi si giocherà infatti la ventunesima giornata della stagione 2017-2018, e in campo vi saranno tutto le squadre del Gruppo B, ad eccezione del posticipo di domani pomeriggio, nonché l’anticipo del Gruppo C: andiamo quindi a vedere insieme l’elenco dettagliato delle partite in programma.

LE PARTITE IN PROGRAMMA PER IL GRUPPO B e C

Sono otto le sfide che si giocheranno quest’oggi per il Gruppo B, il girone costituito dalle squadre che si trovano nel nord-est/centro della nostra penisola. Tenendo conto che domani si “giocherà” la gara fra il Vicenza e il Modena, match che ovviamente verrà annullato vista la squalifica dei modenesi, si può tranquillamente dire che il gruppo in questione si giocherà la 21esima giornata proprio in queste ore. Quattro le partite che si giocheranno alle 14:30, una alle 16:30, due alle 18:30, e infine, il posticipo delle ore 20:45. Partiamo quindi con i match del primo pomeriggio, a cominciare dalla sfida fra il Santarcangelo e il Gubbio. Si tratta di un incontro di medio bassa classifica, visto che i primi sono al penultimo posto assoluto, a quota 16, mentre gli eugubini sono dodicesimi a quota 22. Sempre alla stessa ora vi sarà il testacoda del Gruppo B, visto che a Fano, gli omonimi padroni di casa affronteranno i Biancoscudati di Padova: i più attenti di voi si saranno accorti che si tratta di una sfida fra l’ultima in classifica, e i biancorossi, in vetta ormai da diverse settimane con 37 punti sin qui guadagnati. Altro match interessante alle ore 14:30 è quello che si giocherà in Tirolo fra il Sudtirol e il Pordenone, rispettivamente ottava e settima forza del campionato con 25 punti a testa. Per chiudere le gare delle 14:30, spazio a Mestre-Albinoleffe, con i bergamaschi che stanno vivendo un ottimo campionato, sesti a quota 26, mentre i veneti sono tredicesimi a 21. Ravenna-Bassano sarà il match delle 16:30, gara che riguarderà la zona bassa della graduatoria, mentre alle 18:30 attenzione al big match di questo 21esimo turno del Gruppo B, la gara fra il Renate e il Feralpisalò, sfida che si disputerà allo stadio Comunale di Meda, e che vedrà di fronte i padroni di casa monzesi, secondi a 30 punti, e i bresciani, che invece sono quarti e inseguono ad una lunghezza di distanza. Altra sfida che merita attenzione è quella di Reggio Emilia fra la Reggiana e la Triestina, due squadre che sono in piena zona playoff, rispettivamente al quinto e settimo posto in classifica, a quota 26 e 25 punti. Chiudiamo quindi con il posticipo delle 20:45 fra la Sambenedettese, terza a 29, e la Fermana, che invece naviga in acque un po’ più agitate, decima a 23. Di scena anche un incontro per il Gruppo C, gara di assoluto livello, visto che la capolista Lecce, prima a quota 44, dovrà superare l’esame Trapani in Sicilia, con i trapanesi che stanno vivendo un’ottima stagione, terzi a quota 36 punti, e vogliosi di chiudere l’anno 2017 in bellezza.

RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GRUPPO B

Ore 14:30 Santarcangelo-Gubbio

Ore 14:30 Fano-Biancoscudati Padova

Ore 14:30 Sudtirol-Pordenone

Ore 14:30 Mestre-Albinoleffe

Ore 16:30 Ravenna-Bassano

Ore 18:30 Renate-Ferlapisalò

Ore 18:30 Reggiana-Triestina

Ore 20:45 Sambenedettese-Fermana

Classifica: Biancoscudati 37, Renate 30, Sambenedettese, Ferlapisalò 29, Reggiana, Albinoleffe 26, Triestina, Suditorl, Pordenone 25, Fermana 23, Bassano, Gubbio 22, Mestre, Teramo, Vicenza, Ravenna 21, Santarcangelo 16, Fano 13

RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA DEL GRUPPO C

Ore 18:30 Trapani-Lecce

Classifica: Lecce 44, Catania 41, Trapani 36, Siracusa 32, Juve Stabia, Matera, Rende, Virtus Francavilla 28, Cosenza, Bisceglie 26, Catanzaro 24, Monopoli 23, Fondi 21, Sicula Leonzio 19, Casertana, Reggiana 18, Paganese 16, Andria 15, Akragas 10

