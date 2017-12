Sambenedettese Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese Fermana streaming video e tv, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. Derby marchigiano per il girone B di Serie C.

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sambenedettese Fermana - LaPresse, imm. di repertorio

Sambenedettese Fermana sarà diretta dall'arbitro Matteo Proietti, questa sera alle ore 20.45, per la 21^ giornata di Serie C. Eccola qui, la partita tra la squadra-paradosso del campionato e la costante Fermana. Perché paradosso Sambenedettese? Perché è terza nel girone B, a 29 punti, e ben 19 li ha conquistati in trasferta, perdendone solo 8 su 27 per strada, mentre in casa zoppica, ha vinto solo due partite e segnato solamente otto reti. La Fermana invece è una squadra molto regolare, ha fatto 11 punti in trasferta su 23, collezionando tanti pareggi (5) quanto la somma di vittorie e sconfitte (2 e 3). Si assesta a metà classifica, pericolosamente vicina all'ultimo posto disponibile per i play-out e appena dentro la zona play-off. La Sambenedettese, in casa, viene da tre pareggi consecutivi, mentre la Fermana, in trasferta, ha perso l'ultima, ma nelle quattro precedenti è sempre andata a punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Sambenedettese e Fermana sarà quella trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza visibile pure in diretta streaming video tramite Rai Play; inoltre, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube), che ha l’esclusiva per tutte le partite della terza divisione mentre la Rai ne trasmette in chiaro una ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE FERMANA

Miracoli è la punta di diamante della Samb, che si schiera in campo con un 3-5-2, modulo che in questi ultimi anni va molto di moda, dopo essere stato etichettato per decenni come 'difensivo'. La Samb vuole mantenere il terzo posto e, magari, approfittare degli scivoloni avversari per potersi portare in solitaria al secondo. Per farlo, deve trovare in casa quella costanza che ha trovato in trasferta: Pegorin; Di Pasquale, Miceli, Conson; Rapisarda, Bove, Bacinovic, Gelonese, Tomi; Miracoli, Esposito. La Fermana, invece, fa della fase difensiva la sua arma migliore, essendo la squadra che ha fatto più 0-0 in campionato, ben sette. Ha la seconda miglior difesa del torneo e il secondo peggior attacco (rispettivamente, 14 e 15). Ex serie A, Lupoli è il miglior marcatore con cinque reti, mentre la solidità difensiva è tale grazia anche al giovanissimo portiere Valentini (classe '97), vera rivelazione del campionato: Valentini; Comotto, Mane, Benassi, Clemente; Misin, Doninelli, Urbinati, Petrucci; Lupoli, Sansovini.

CHIAVE TATTICA

Il 3-5-2 della Samb si scontra con il classico 4-4-2 della Fermana, due moduli che badano più alla difesa che all'attacco, e infatti non è un caso che i risultati migliori, queste due squadre, li ottengano in trasferta. Sarà una sfida all'insegna del tatticismo, in cui si prevedono poche reti, che risulteranno decisive ai fini del risultato: Miracoli è già a quota sette reti in campionato, ma Valentini è il portiere meno battuto del campionato. Una sfida nella sfida, che potrebbe concludersi con un nulla di fatto.

PRONOSTICO E QUOTE

SNAI, con il suo 1,90, vede la Samb favorita per la vittoria finale, mentre pareggio e vittoria della squadra ospite hanno quote molto simili, rispettivamente 3,10 e 3,85. Che la partita finisca con più di tre gol totali non è quasi contemplato, visto il 2,55 dell'over 2,5. 1,90 è una buona quota da scommettere, viste le ambizioni della Samb, che prima o poi in casa dovrà svegliarsi se vuole la promozione in serie B: la Fermana sembra poter essere la vittima sacrificale più adatta per questo scopo.

