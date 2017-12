Santarcangelo Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo Gubbio streaming video Sportube, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. Si gioca in Romagna per il girone B di Serie C.

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Santarcangelo Gubbio (LaPresse)

Santarcangelo Gubbio sarà diretta dal signor Daniele Rutella. Nella 21esima giornata del campionato di Serie C sfida molto equilibrata allo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo, dove i padroni di casa ospiteranno gli umbri. Il fischio d'inizio dell'incontro è previsto per oggi pomeriggio venerdì 29 dicembre alle ore 14.30. Il Santarcangelo arriva da una vittoria molto importante, conquistata sul campo del Pordenone. Un risultato che ha dato fiducia alla squadra, un po' abbattuta dopo le ultime prestazioni. Ora la squadra guarda in alto. alla zona salvezza diretta che dista solo cinque punti. Un vantaggio consistente, ma non impossibile da colmare.

Il Gubbio non perde da tre gare, nelle quali ha ottenuto due vittorie e un pareggio. Con gli ultimi risultati positivi la compagine rosso-blu è andata ad insidiare il decimo posto della Fermana, ultimo valido per accedere ai play-off, che adesso è distante solo un punto. Senza dubbio i tifosi assisteranno ad una gara equilibrata e con diverse occasioni da rete, perché il pareggio è un risultato che sta stretto ad entrambe le compagini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Santarcangelo e Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO GUBBIO

Il Santarcangelo di mister Alberto Cavasin si schiererà in campo con il modulo di gioco 3-5-2. L'estremo difensore titolare sarà Bastianoni, sostenuto nell'azione di difesa dei pali dai tre difensori centrali Sirignano, Bondioli e Briganti. A centrocampo i due esterni saranno Toninelli sulla fascia destra e Cagnano sulla fascia sinistra. In mezzo al campo invece agiranno le due mezzali Broli e Dhamo e il mediano e capitano Dalla Bona. In attacco giocheranno le due punte centrali Piccioni e Capellini. Il tecnico del Gubbio, Dino Pagliari, proporrà invece il modulo di gioco 4-4-1-1. Lo schieramento prevede l'impiego fra i pali dell'estremo difensore Volpe, sostenuto dai quattro difensori, i due terzini Kalombo e Paramatti e i due difensori centrali Burzigotti e Piccinni. A centrocampo avranno spazio i mediani Giacomarro e Sampietro e i due esterni, Cazzola sulla fascia destra e Ciccone sulla fascia sinistra. Il trequartista Casiraghi agirà alle spalle dell'unica punta centrale, il capitano Marchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Gubbio, avendo un tasso tecnico più alto rispetto agli avversari, proverà ad impostare l'azione, ma troverà di fronte un Santarcangelo arcigno, che venderà cara la pelle. I tre punti sono l'obiettivo e nessuno cercherà di giocare per il pareggio, visto che un punto non permetterebbe di cambiare le condizioni di classifica. Le quote della partita proposte dall'agenzia di scommesse Bet365 danno per favorito il Santarcangelo a quota 2.37, mentre la vittoria esterna del Gubbio paga 2.75 e il pareggio 3.20.

