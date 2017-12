Sudtirol Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol Pordenone streaming video Sportube, orario, probabili formazioni, quote e risultato live. In campo a Bolzano per il girone B di Serie C.

Sudtirol Pordenone sarà diretta dall’arbitro Cristian Cudini. Fra le gare più interessanti della 21esima giornata di Serie C c'è sicuramente il match del girone B in programma allo stadio Druso di Bolzano oggi pomeriggio, venerdì 29 dicembre alle ore 14.30. Una gara importante fra due squadre che sono in lotta per le posizioni di vertice e che daranno vita ad una gara molto intesa e godibile. Gli altoatesini hanno ottenuto tre risultati utili consecutivi, due pareggi e una vittoria, mantenendosi al nono posto, in piena corsa per un posto nei play-off. Risultato che era sfuggito nella scorsa stagione, ma che quest'anno sembra essere alla portata della squadra biancorossa.

Il Pordenone invece non riesce a riprendersi da un momento di blackout, e ha perso diverse posizioni in graduatoria. I friulani sono stati in vetta a lungo, prima di cominciare un percorso negativo che li ha portati in ottava posizione, a dodici punti di distanza dalla capolista Padova. Urge cambiare rotta, per evitare che la situazione peggiori ulteriormente e in maniera irrimediabile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Ricordiamo che la partita tra Sudtirol e Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PORDENONE

Il Pordenone del tecnico Leonardo Colucci, sebbene gli ultimi risultati non abbiano sorriso alla squadra nero-verde, riproporrà il modulo di gioco 4-3-2-1 con l'Albero di Natale. In porta ci sarà Perilli, aiutato dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Parodi, dai due difensori centrali capitan Stefani e Bassoli e dal terzino sinistro De Agostini. A centrocampo si schiereranno il mediano interditore Burrai, affiancato dalle due mezzali Danza e Misuraca, e i due trequartisti Ciurria e Berrettoni. L'unica punta davanti sarà Magnaghi. Il tecnico del Sudtirol Paolo Zanetti invece si affiderà ad un collaudato 3-5-2, avvalendosi fra i pali delle prestazioni di Offredi. I tre difensori centrali saranno Erlic, Sgarbi e Vinetot, mentre a centrocampo capitan Fink giocherà da mediano; i due centrocampisti intermedi saranno Cia e Berardocco, sulle fasce sgropperanno a destra Tait e a sinistra Frascatore. La formazione altoatesina verrà completata dai due attaccanti centrali, che risponderanno ai nomi di Costantino e del ghanese Gyasi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le due squadre sono a pari punti, il che certifica la medesima qualità tecnica. Ciò che assicura che non sarà una gara tattica e possibilmente priva di emozioni è la poca distanza aritmetica dalla zona play-out. Infatti solo quattro punti separano le due compagini dall'area rossa, e rischiare non è assolutamente un'ipotesi da prendere in considerazione. Le quote della partita di Bet365 pagano 2.29 per la vittoria del Sudtirol, 3.10 per il pareggio e 3 per il successo del Pordenone.

