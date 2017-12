Trapani-Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

29 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Trapani-Lecce, LaPresse

Trapani-Lecce, diretta dal signor Valiante di Salerno, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà l'anticipo valevole per la seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. La terza della classe ospita la capolista del girone C di Serie C: Trapani-Lecce sarà sicuramente il big match che chiuderà il 2017 del campionato di terza serie. I salentini sono reduci da un doppio successo casalingo contro Monopoli e Virtus Francavilla, due derby pugliesi che hanno regalato il titolo d'inverno alla squadra allenata da Liverani. Al tempo stesso però il Catania a tre punti di distanza non molla e il Lecce non può permettersi di lasciare punti per strada con disinvoltura.

Quello di Trapani è un campo difficile ma la squadra di Calori non sta attraversando un momento brillante, i granata hanno pareggiato le ultime due trasferte sui campi di Monopoli e Siracusa e perso in casa contro il Cosenza lo scorso 17 dicembre. Due soli punti ottenuti in tre partite che hanno fatto scivolare il Trapani a cinque punti dal Catania secondo in classifica e a ben otto lunghezze dal Lecce. In chiave promozione diretta, questa sfida interna contro i salentini sembra davvero un'ultima spiaggia per i siciliani, che in caso di mancata vittoria dovrebbero pensare già ai play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Trapani Lecce sarà un match che si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale disponibile anche sulla piattaforma satellitare Sky) e in diretta streaming video via internet, sia sul sito di Sportitalia, sia con un abbonamento oppure acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI DI TRAPANI LECCE

Allo stadio Provinciale di Erice scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Trapani padrone di casa giocherà con Furlan tra i pali e una difesa a tre con Fazio, Legittimo e Visconti schierati dal primo minuto. A centrocampo spazio a Marras sulla corsia laterale di destra e Rizzo sulla corsia laterale di sinistra, mentre il francese Taugourdeau sarà affiancato al centro della mediana da Maracchi e Bastoni. In attacco Murano, autore di una doppietta nell'ultima trasferta di Siracusa, sarà affiancato dal brasiliano Reginaldo. Risponderà il Lecce con Perucchini estremo difensore, alle spalle di una difesa a quattro composta da Lepore, Cosenza, Riccardi e Di Matteo, schierati rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. A centrocampo spazio per Mancosu, Arrigoni e Armellino, mentre il portoghese Ferreira giocherà da trequartista alle spalle di Torromino e Caturano, titolari nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Alessandro Calori, tecnico del Trapani, confermerà il suo 3-5-2, mentre Fabio Liverani nel Lecce confermerà il 4-3-1-2. Il match d'andata di questo campionato ha visto i salentini imporsi con il punteggio di due a uno, reti di Torromino e Di Piazza e salentini capaci solamente di accorciare le distanze con un rigore di Murano. L'ultimo precedente a Trapani tra le due compagini risale al campionato di Lega Pro Prima Divisione 2012/13, con i salentini vincenti di misura in trasferta grazie ad una rete di Foti, nel match disputato il 22 ottobre 2012.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse, grande equilibrio e quota leggermente più bassa per la vittoria interna dei siciliani, 2.60 secondo William Hill, rispetto al successo esterno dei siciliani, 2.80 secondo Betclic. Il pareggio viene invece proposto a una quota di 3.20 da Bwin. L'over 2.5 viene quotato 2.30 da Unibet, mentre Bet365 quota 1.61 l'under 2.5.

