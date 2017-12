Video/ Brescia Ascoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Brescia Ascoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Decide la sfida la rete di Buzzegoli al 24' del primo tempo.

29 dicembre 2017 Redazione

Video Brescia Ascoli (LaPresse)

Colpo importantissimo dell'Ascoli in casa del Brescia grazie alla rete di Buzzegoli che gela il Rigamonti. La compagine ospita con questa vittoria ha lasciato l'ultima posizione mentre il Brescia rimane invischiata nella zona rossa. Il Brescia ha trovato sulla sua strada un grandissimo Lanni, ed il possesso palla in suo favore, 57% contro il 43%, dimostra il fatto di averci provato con insistenza. Sono stati sei i tiri in porta dei lombardi contro i due dell'Ascoli. Addirittura tredici gli angoli per le rondinelle che fanno da specchio all'unica battuta dei bianconeri. Il Brescia avrebbe meritato sicuramente il pareggio, ma un grande Lanni e l'imprecisione degli attaccanti ha frenato i lombardi. L'Ascoli porta a casa una vittoria davvero preziosa e riaccende le speranze salvezza in un campionato, fino ad ora, avaro di soddisfazioni. (agg Umberto Tessier)

LE DICHIARAZIONI

E' stata una sconfitta amara per il Brescia al Rigamonti e il tecnico della Leonessa Pasquale Marino non ha molte parole a proposito della prestazione fatta dai suoi: "Non possiamo continuare a concedere parte della gara all'avversario, è un errore che continuiamo a fare. Ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo serviva farlo dall'inizio. Bisogna essere realisti e analizzare la situazione, di sicuro non mi aspettavo di chiudere il girone in questo modo. E' normale che i tifosi non siano contenti dopo una partita del genere. Personalmente sono dispiaciuto perché avrei voluto dare una soddisfazione, regalare una vittoria ai nostri sostenitori e invece è arrivata una delusione". Di tutt'altro tono invece le dichiarazioni di Serse Cosmi, che con questa vittoria del Picchio scappa dall'ultima piazza della graduatoria della Serie B. Il tecnico dell'Ascoli, dopo aver trovato la 4 vittoria in stagione ha dichiarato in conferenza stampa: "Eravamo in emergenza ma abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo giovani di grande prospettiva e i complimenti vanno alla società che li ha scelti. Senza dubbio è stato il miglior primo tempo da quando ci sono io, poi nella ripresa il Brescia ha guadagnato campo, noi abbiamo sprecato qualche contropiede correndo troppi rischi dove Lanni è stato determinante".

© Riproduzione Riservata.