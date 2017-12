Video / Carpi Bari (0-0) highlights della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Carpi Bari (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Deludente pareggio a reti bianche tra le mura del Cabassi.

29 dicembre 2017 Michela Colombo

Video Carpi Bari (Lapresse)

Carpi e Bari si dividono la posta in palio con il match che termina a reti bianche. Un grande Colombi ha salvato più volte i padroni di casa grazie a grandissimi interventi. Passiamo ora alle statistiche del match. Il Carpi vince sul possesso palla, 52% contro il 48%. La compagine di casa non ha mai tirato in porta mentre i pugliesi hanno effettuato sei tentativi. Vantaggio del Bari anche sui calci d'angolo a dimostrazione che gli ospiti ci hanno provato molto di più. Pochi falli i commessi da entrambe le compagini con il tabellino che recita otto per il Carpi e nove per il Bari. I padroni di casa hanno badato solo a difendersi portando a casa un punto prezioso contro la corazzata Bari. La compagine pugliese avrebbe meritato qualcosa in più ma Colombi e la difesa stasera erano davvero insuperabili. (agg Umberto Tessier)

LE DICHIARAZIONI

Nonostante la mancata vittoria, in casa del Carpi c'è soddisfazione per la prova messa in campo ieri tra le mura di casa. lo stesso tecnico del falconi Calabro ha infatti dichiarato ai microfoni di Radio Norba: "Abbiamo fatto il massimo e nell’ultimo periodo abbiamo avuto diverse difficoltà e tante defezioni. È un pari prezioso e meritato nonostante non sia stata fatta una grande partita. Nel secondo tempo c’è stato un predominio del Bari ma non ci sono state limpide occasioni da gol, nonostante l’arsenale offensivo a disposizione di Grosso". Non così invece Fabio Grosso allenatore del Bari che sempre a Radio Norba esprime la sua insoddisfazione per il mancato risultato: "E' un vero peccato. Abbiamo disputato una delle migliori prestazioni della stagione, con un primo tempo di alto livello. Meritavamo il vantaggio. Non ci siamo riusciti e abbiamo pagato lo sforzo nella ripresa. Nonostante questo siamo comunque riusciti a creare un altro paio di occasioni senza subire nulla. Faccio i complimenti a tutta la squadra che ha disputato una grande gara e avrebbe meritato i tre punti. Rimane un po' di amaro in bocca anche se questa prestazione è un'ottima base per l'anno nuovo".

