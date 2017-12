Video/ Cremonese Cesena (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Cremonese Cesena (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Paulinho decide il match al 77 minuto.

29 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Vide Cremonese Cesena (LaPresse)

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese supera nel finale il Cesena per 1 a 0. Il primo tempo è spezzettato da diversi interventi irregolari sebbene siano i grigiorossi a dettare legge sfiorando la possibile rete del vantaggio al 2' di testa con Cavion, in tre occasioni al 18', al 21' ed al 35' con Brighenti ed al 33' con la doppia chances mancata da Paulinho e Canini. Nel corso del secondo tempo l'equilibrio tarda a spezzarsi e ci pensa proprio Paulinho a sbloccare il match segnando il goal del definitivo successo al 77', approfittando di un tiro di Scappini respinto corto dal portiere avversario. Nel finale da segnalare l'infortunio rimediato da Kupisz, sostituito da Vita al 76', tra i bianconeri a causa di una gomitata ed il suo compagno Sciaudone viene espulso a recupero inoltrato rimediando, al 96', il secondo cartellino giallo della sua serata. I 3 punti conquistati oggi permettono alla Cremonese di avanzare a quota 32 mentre il Cesena rimane fermo con 23 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come i grigiorossi abbiano meritato il successo sui bianconeri a partire dal possesso palla favorevole con il 58%, supportato in fase offensiva dal 14 a 2 nel computo delle conclusioni, delle quali 3 a 2 nello specchio della porta, oltre all'8 a 5 nei corner guadagnati. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Cesena è stata la squadra più fallosa a fronte del 16 a 12 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro Martinelli della sezione di Roma 2 ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Marconi e Pesce da un lato, Cascione, per due volte con conseguente rosso ed espulsione, Donkor e Fazzi dall'altro.

