Video/ Entella Novara (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Entella Novara (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Decisiva la rete di La Mantia al 80'.

29 dicembre 2017 Redazione

Video Entella Novara (LaPresse)

Allo Stadio Comunale di Chiavari la Virtus Entella supera in rimonta il Novara per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa partono molto bene ma si ritrovano un po' inaspettatamente in svantaggio al 13' a causa della rete di Dickmann, propiziata involontariamente dal suo compagno Maniero. I liguri reagiscono subito per tentare di rimettere le cose a posto con diverse occasioni, vedendosi pure annullare il possibile pareggio di De Luca al 35', poichè pescato in posizione di fuorigioco. Nel secondo tempo però sempre De Luca va in goal su assist di Crimi e La Mantia completa il definitivo sorpasso all'81', su suggerimento di Currarino. Nel finale espulso il neo entrato Da Cruz per doppia ammonizione all'87'. I 3 punti guadagnati oggi permettono all'Entella di portarsi a quota 24 agganciando in classifica i diretti rivali di serata del Novara.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, nonostante il possesso palla favorevole ai biancocelesti con il 56%, il risultato più giusto sarebbe stato forse il pari, soprattutto guardando la fase offensiva: 8 a 4 il computo delle conclusioni totali delle quali 3 per parte nello specchio della porta, così come ogni squadra ha collezionato 5 calci d'angolo a testa. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Giua della sezione di Olbia ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente De Luca ed Eramo da un lato, Di Mariano, Orlandi e Da Cruz, per due volte con conseguente rosso ed espulsione, dall'altro.

