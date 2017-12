Video/ Foggia Frosinone (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Foggia Frosinone (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Spettacolare la doppietta di Ciofani al 63' e 77'.

29 dicembre 2017 - agg. 29 dicembre 2017, 10.27 Stefano Belli

Video Foggia Frosinone (LaPresse)

Il Frosinone chiude in bellezza il 2017 con il secondo successo di fila: dopo la Virtus Entella è il Foggia a cedere i tre punti alla compagine di Longo che vince in rimonta per 2 a 1, la squadra di Stroppa non riesce proprio a vincere tra le mura amiche dello Zaccheria, i satanelli hanno il peggior rendimento interno di tutto il campionato di Serie B mentre i canarini tornano finalmente a vincere anche in trasferta. Riavvolgiamo il nastro e riassumiamo quanto accaduto sul terreno di gioco nei novanta minuti, la serata non si apre nel migliore dei modi per gli ospiti: dopo un contrasto Gori cade malissimo sulla spalla sinistra, il numero 6 del Frosinone appare molto sofferente, quasi in lacrime, tanto che lo staff tecnico del club ciociaro chiede subito il cambio, ma il centrocampista si riprende in fretta e decide di restare in campo nonostante il dolore. Nel frattempo i padroni di casa rischiano l'autogol con Martinelli che nel tentativo di liberare la propria area di rigore rischia di beffare Tarolli e di segnare nella porta sbagliata. Segue una lunga fase di stallo in cui le due squadre faticano a distendersi e a creare occasioni da gol, Agazzi ci prova dalla distanza senza impensierire Bardi. Prima dell'intervallo, comunque, Beretta rompe gli equilibri e porta in vantaggio il Foggia, sembra il preludio alla seconda vittoria in casa del campionato, invece nella ripresa arriva la reazione del Frosinone: Tarolli salva su Gori mentre Floriano sciupa quello che poteva essere il contropiede del 2 a 0. Nell'ultima mezz'ora sale in cattedra Daniel Ciofani che con una doppietta ribalta il parziale, Dionisi scheggia anche la traversa mancando il colpo del KO, nel recupero Longo rivive i fantasmi delle rimonte beffarde ma Bardi compie un'autentica prodezza su Floriano, salvando nel vero senso della parola il risultato. Il Frosinone consolida la seconda posizione in classifica mantenendosi a -2 dal Palermo capolista e portandosi a +3 su Empoli e Bari; il Foggia scende in zona play-out e Stroppa torna per l'ennesima volta in discussione.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna sempre accettare il verdetto del campo, se siamo secondi in classifica è perché il Palermo ha fatto meglio di noi, a mio avviso è la squadra con più qualità all'interno della Serie B e merita di essere la capolista. Non era scontato vincere a Foggia, portare via la vittoria da queste parti è stata una bella impresa, considerando che all'intervallo eravamo sotto, i miei ragazzi nella ripresa hanno reagito con orgoglio ottenendo i tre punti. Tredici risultati utili di fila sono un bottino molto importante, temendo un rilassamento da parte dei giocatori e invece hanno dato tutto anche stasera". L'intervento di Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone che ha deciso la contesa con una doppietta, ai microfoni di Sky Sport: "Un po' di riposo serve sempre per ricaricare le pile, anche se sto andando molto bene ultimamente (5 gol nelle ultime 3 gare, ndr). Vittoria pesantissima per come è arrivata: non era facile recuperare in uno stadio bellissimo con un pubblico caloroso come quello di Foggia, noi ce l'abbiamo messa tutta e alla fine siamo riusciti a prenderci i tre punti, sull'1-1 eravamo convinti che saremmo riusciti a ribaltarla, il nostro atteggiamento ha fatto la differenza".

