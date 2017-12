Video/ Palermo Salernitana (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Palermo Salernitana (risultato finale 3-0-: highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Rosanero Campioni d'inverno!.

Video Palermo Salernitana (LaPresse)

Il Palermo liquida con un secco 3-0 la Salernitana. Decidono l’incontro le reti di Chochev, Monachello e Jajalo. Pesa per gli ospiti l’espulsione rimediata da Vitale a inizio ripresa. La squadra di Tedino rinforza il primo posto toccando quota 39, a +5 dal terzo posto. La Salernitana scivola invece nella parte destra della classifica restando a 26 punti. Nel prossimo turno Salernitana – Venezia e Spezia – Palermo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Palermo in campo con il 3-5-2. Tra i pali Posavec, in difesa Cionek, Struna e Bellusci. A centrocampo da destra verso sinistra Rispoli, Coronado, Jajalo, Chochev e Aleesami. In attacco Trajkovski e Nestorovski. Anche Colantuono opta per il 3-5-2. In porta Adamonis, linea difensiva composta da Mantovani, Bernardini e Vitale. A centrocampo Pucino, Minala, Signorelli, Ricci e Zito, in avanti Rossi e Bocalon. La squadra di Tedino prova subito a portarsi in attacco con Alessami ma la sfera termina in rimessa laterale per la Salernitana. Palermo più propositivo in questa prima fase di gara. Poco dopo però Ricci ruba palla a Coronado e lancia Rossi; chiusura di Struna che spazza la sfera in rimessa laterale. Il Palermo gestisce la sfera nella propria metà campo con grande scioltezza ma fatica a trovare spazi per sfondare. Al 13esimo minuto ci prova Nestorovski. Grande giocata di Aleesami che dalla sinistra serve il macedone la cui conclusione viene respinta da Adamonis sul primo palo. Si riaffaccia in attacco la Salernitana con il solito Ricci che va al cross per Bocalon il quale commette però fallo su Bellusci. Problema fisico nel frattempo per Rossi costretto a lasciare il terreno di gioco. Dentro al suo posto lo spagnolo Rodriguez. Signorelli perde palla su un mancato disimpegno costringendo Minala a commettere fallo su Jajalo. Scatta il giallo per il camerunense. Ammonizione pesante per il centrocampista granata il quale era diffidato e salterà la prima gara del girone di ritorno contro il Venezia. Alla mezzora il Palermo trova il gol del vantaggio grazie a Chochev. Lancio millimetrico per il centrocampista bulgaro che vince, con un pizzico di fortuna, il duello con Mantovani prima di spingere la sfera in porta con la suola. Ammonito poco dopo Zito per proteste dopo un fallo non concesso dal direttore di gara. Terzo giallo della serata per la Salernitana. Questa volta ammonito Vitale per uno spintone rifilato a Nestorovski. Nel finale di tempo i campani non riescono a impensierire Posavec.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori non effettuano sostituzioni durante l'intervallo. Zito scarica per Vitale che va al cross, Cionek si rifugia in calcio d'angolo. Corner battuto dallo stesso Vitale, la Salernitana controlla la sfera ma senza affondare. Ancora un cross, questa volta di Pucino. Minala viene pescato in posizione di fuorigioco. I granata ci riprovano poco dopo. Cross di Zito per Rodriguez, anticipo provvidenziale di Bellusci. Secondo cambio per la Salernitana al minuto 51: dentro Odjer al posto di Minala. Poco dopo se Colantuono potesse tornerebbe sicuramente indietro. Vitale infatti rifila un colpo proibito a Chochev. Errore grave: altra ammonizione e cartellino rosso. Scatta il giallo anche per Murawski per proteste. I siciliani provano ad approfittare della superiorità numerica. Coronado serve in verticale Nestorovski che prova ad entrare in area ma viene fermato da Mantovani. Zito vince a sinistra un duello con Murawski ma il cross è basso e preda di Struna. Salernitana vicina al pareggio al 62esimo. Deviazione di Rodriguez sulla punizione calciata da Zito. La sfera termina a lato, in rimessa dal fondo per il Palermo. Risponde Coronado. Tiro a giro del trequartista brasiliano che sfiora il palo. Bocalon sfiora l'1-1. Cross di Zito, il centravanti veneto colpisce di testa ed esulta ma Posavec blocca la sfera prima della linea di porta. Secondo cambio per il Palermo. Dentro Monachello al posto di Nestorovski. Al 75esimo ci prova Trajkovski. Bella conclusione da fuori area del macedone che però non inquadra lo specchio della porta. Il Palermo la chiude poco dopo. Ripartenza fulminea dei siciliani con Trajkovski che serve Monachello che in qualche modo riesce a calciare trovando così il suo primo gol in rosanero. Ultimo cambio per Colantuono che manda in campo Sprocati al posto di Bocalon. Ultimo cambio anche per il Palermo. Fuori Trajkovski, dentro Dawidowicz. Al 93esimo Jajalo firma il tris concludendo un'ottima azione dei rosanero.

