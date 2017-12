Video/ Perugia Empoli (2-4): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Perugia Empoli (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Tripletta di Alfredo Donnarumma!.

Video Perugia Empoli (LaPresse)

L’Empoli espugna il Curi di Perugia vincendo 2-4. Serata di doppiette: per i toscani arrivano quelle dei gemelli del gol, Donnarumma e Caputo, per i biancorossi quella del solito Di Carmine. Prima vittoria per Andreazzoli. In classifica l’Empoli raggiunge il Bari al terzo posto mentre il Perugia sprofonda al 14esimo posto, a soli 2 punti dalla zona retrocessione.

SINTESI PRIMO TEMPO

Perugia in campo con il 4-4-2. In porta Timothy Nocchi, in difesa Zanon, Volta, Monaco e Pajac. A centrocampo da destra verso sinistra Terrani, Brighi, Bianco e Buonaiuto. In avanti Cerri e Di Carmine. L'Empoli risponde con il 4-3-1-2. Tra i pali Provedel, in difesa Di Lorenzo, Veseli, Simic e Pasqual. In mediana Krunic, Castagnetti e Bennacer, in avanti Zajc in supporto di Donnarumma e Caputo. Arbitra Livio Marinelli di Tivoli. Empoli subito propositivo. Di Lorenzo riceve largo a destra e spedisce in area un cross basso. Allontana sul primo palo Monaco. Al sesto minuto Volta chiude su Caputo. La punta ospite cerca la girata di prima intenzione sul cross spedito dentro da un attivo Di Lorenzo ma trova l'opposizione dell'ex Samp: perfetta lettura e copertura in scivolata. Poco dopo i toscani passano. Combinazione ospite, con Donnarumma che riceve la sponda arretrata di Caputo dall'area di rigore. Si sistema la palla per il mancino dal limite, che bacia il palo di Nocchi e si insacca in rete. Empoli in vantaggio. Zajc cerca il controllo in area di rigore, venendo chiuso da Bianco. Donnarumma nel tentativo di recuperare commette fallo: arriva il giallo anche per lui. Occasione clamorosa per i biancorossi alla mezzora. Buonaiuto se ne va a Di Lorenzo in tunnel e arriva in area di rigore calciando in corsa con il destro: piattone aperto sul secondo palo ma largo di poco. Il Perugia ci crede ma rischia. Pajac chiude su Zajc: ripartenza empolese con Donnarumma che tocca profondo verso Zajc, recuperato da Pajac. Azione che prosegue: cross sul quale si avventa lo stesso Donnarumma, autore di un brutto tap-in. Al 37esimo arriva la rete dell'1-3. Caputo trova completamente scoperta la difesa umbra: pallone largo verso Krunic, che avanza indisturbato. Pallone basso al centro per l'accorrente Donnarumma, il quale può così segnare con il più facile dei tap-in. Il Perugia prova a rispondere. Bella azione di Terrani a destra: trovato Brighi che lavora bene sulla linea di fondo e appoggia corto al limite. Destro di prima intenzione di Buonaiuto: respinge di stinco Simic.

SINTESI SECONDO TEMPO

Doppio cambio effettuato da Breda durante l'intervallo: rimangono negli spogliatoi Zanon e Bianco, entrano Colombatto e Dossena. Perugia che ora passa dunque a un 3-5-2, o più probabilmente 3-4-1-2 con Buonaiuto alle spalle di Cerri-Di Carmine e Terrani spostato esterno. Cross basso e teso di Pajac. Cerri non ci arriva, disturbato da Simic: lo fa invece Provedel in presa bassa. Perugia vicino al 2-3. Nasce tutto da una respinta corto sul destro di Buonaiuto, con però una murata d'istinto a seguire su Di Carmine. Azione che prosegue e Pajac offre a Di Carmine una nuova chance: mancino angolato con nuova respinta di Provedel. Ammonito intanto Castagnetti. Al 57esimo l'Empoli cala il poker. Grandissimo numero di Caputo, che fa passare la sfera sotto le gambe di Dossena ed entra in area dal lato sinistro. Sul pallone basso verso Donnarumma interviene in modo goffo Volta, che spedisce la sfera alle spalle di Nocchi. Risposta immediata degli umbri. Sul calcio d'angolo, conquistato da Terrani, è arrivato il tocco aereo di Dossena. Cerri ha riproposto sul secondo palo, dove Di Carmine è arrivato prima di Pasqual per il tap-in aereo ravvicinatissimo: 2-4. Un cambio per parte. L'ultimo per il Perugia: Breda chiama fuori Pajac e butta dentro Belmonte. Andreazzoli invece spende la prima sostituzione della sua partita: dentro Romagnoli per Donnarumma. Un difensore per una punta: ospiti che adesso passano al 3-5-1-1. Subito ammonito Romagnoli. Il centrale, appena entrato usa le maniere forti per fermare Cerri, che gli era sfuggito in dribbling. Cartellino giallo pure per Simic. Ci prova Bennacer. Botta da fuori con il mancino del numero 10: la palla non termina alta di molto sopra la traversa di Nocchi. Empoli pericoloso. Ammonito Colombatto. Il regista di casa allarga troppo l'alettone per fermare l'avanzata di Krunic. Toscani vicini al gol. Punizione invitante disegnata da Pasqual: pallone sul secondo palo per il liberissimo Caputo, che però manda l'incornata a sbattere sull'esterno della rete. Secondo cambio per l'Empoli. Andreazzoli stringe ancora di più i ranghi: fuori Zajc, dentro Lollo. Pasqual arriva sul cross profondissimo di Di Lorenzo non toccato da nessuno. La sua conclusione con il mancino viene ribattuta da Dossena. Arriva intanto l'ultimo cambio di Andreazzoli. Fuori Bennacer, dentro al suo posto Ninkovic.

