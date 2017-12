Video/ Pescara Venezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Pescara Venezia (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della serie B. Salva il match la rete di Valzania al 86'.

Il Pescara vince di misura 1-0 contro il Venezia. Decide la rete di Valzania all’86esimo. Quota 28 punti per la squadra di Zeman in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dal Venezia, che si ferma dopo quattro pareggi consecutivi. Nel prossimo turno Foggia – Pescara e Salernitana – Venezia.

SINTESI PRIMO TEMPO

Pescara in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali Fiorillo, in difesa Crescenzi, Coda, Perrotta e Mazzotta. A centrocampo Valzania, Proietti e Brugman, in attacco Mancuso, Pettinari e Capone. Il Venezia replica con il 3-5-2. In porta Audero, in difesa Cernuto, Andelkovic e Bruscagin. A centrocampo da destra verso sinistra Fabiano, Pinato, Bentivoglio, Modolo e Garofalo. In avanti Moreo e Marsura. Subito pericoloso il Venezia: cross di Marsura e conclusione dell'esterno, palla sul palo. Si salva il Pescara. I lagunari ci provano da calcio piazzato. Garofalo crossa al centro trovando la testa di Bruscagin che ci prova ma spedisce la palla alta. Rimessa dal fondo per Fiorillo. All'undicesimo minuto Mazzotta ci prova dalla lunga distanza, Audero è attento, blocca, e fa ripartire il Venezia. Il Pescara alza il baricentro e prova a reagire dopo il pericolo subito, spinto dal pubblico. Pinato si mette in proprio e prova la soluzione dalla media distanza, pallone alto. Rimessa da fondo per Fiorillo. Crescenzi supera la metà campo, cross al centro dell'area per Mancuso, che colpisce di testa, ma manda a lato. Brugman invece ci prova da lontanissimo, intercetta Andelkovic che poi resta a terra dopo il colpo subito. Gioco momentaneamente fermo. Tentativo di Marsura alla mezzora. Conclusione da parte dell'attaccante del Venezia, palla a lato non di molto. Rimessa per Fiorillo. Fallo di Perrotta su Marsura: primo giallo del match per il difensore del Pescara. Bruscagin commette fallo su Mazzotta: ammonito il centrale del Venezia. Ospiti vicini al gol al 43esimo. Assist di Garofalo, conclusione di Pinato, palla che quasi entra dopo il legno ma poi esce. Si salva il Pescara. Prima dell'intervallo anche il Pescara sfiora il gol con Pettinari. Audero attentissimo, risponde egregiamente.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio per i due allenatori. Ritornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Necessario l'intervento in campo dei sanitari del Venezia al 49esimo per soccorrere Fabiano, rimasto a terra dopo un contrasto di gioco. Nessun problema per il numero 10 arancio-nero-verde. Ritmi bassi a inizio ripresa. Brugman ci prova da calcio di punizione: conclusione potente ma imprecisa, che si stampa direttamente sulla barriera. Terzo ammonito del match: giallo a Coda per fallo su Marsura. Quest'ultimo si accentra da destra e lascia partire un cross che Fiorillo intercetta. Conclusione mancina di Fabiano, tiro alto. Pettinari ha una chance al 69esimo, ma non è lucido: tiro dalla media distanza e palla a lato. Risposta del Venezia: conclusione di Marsura e Fiorillo è attento, neutralizzando il tentativo. Calcio di punizione per il Venezia: va Bentivoglio sul punto di battuta, cross al centro ma pallone lungo per tutti. Ci prova dall'altra parte Brugman. Occasione per il Pescara: tiro del centrocampista, Audero respinge come può e la palla esce di pochissimo. Eccolo il primo cambio: esce Moreo per far spazio a Zigoni. Cambio anche nel Pescara: entra Baez al posto di Mancuso. Poco dopo Inzaghi manda in campo Geijo per Marsura. Giallo per Cernuto: fallo su Crescenzi e ammonizione per lui. Crescenzi ci prova con un destro sporco, impreciso, che si spegne sul fondo. Rimessa per Audero. Il gol che decide il match arriva al minuto 86 grazie a Valzania. Grande conclusione dalla distanza per il centrocampista, beffato Audero e il Pescara la sblocca a pochi minuti dal novantesimo. Ultima sostituzione per Inzaghi: fuori Cernuto e dentro Mlakar. Ammonito nel finale Bentivoglio.

