Video/ Pro Vercelli Cittadella (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Video Pro Vercelli Cittadella (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Insufficente la rete di Polidori al 85'.

29 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Pro Vercelli Cittadella (LaPresse)

Cittadella torna subito a vincere dopo il KO contro il Carpi, al Piola di Vercelli la squadra di Venturato si impone per 2 a 1 e riprende la sua marcia verso i play-off, salendo - assieme alla Cremonese - al sesto posto in classifica mentre quella di Atzori precipita in fondo alla graduatoria, anche in virtù della vittoria esterna dell'Ascoli sul campo del Brescia. La gara per i veneti si mette subito in discesa quando Vives stende Chiaretti nei pressi dell'area di rigore, lo stesso Chiaretti si incarica di battere la punizione in maniera magistrale, scavalcando la barriera e soprattutto il portiere avversario Marcone per il vantaggio degli ospiti. I padroni di casa sfiorano il pari con Vajushi e Castiglia, Alfonso e Scaglia fanno buona guardia nell'area piccola allontanando il pallone prima che avvenga l'irreparabile, in contropiede il Cittadella va vicino al raddoppio con Litteri che sbaglia un rigore in movimento.

LA RIPRESA

Nella ripresa Atzori deve fare i conti anche con gli infortunati, durante la gara si infortunano Altobelli e Legati, il tecnico della Pro Vercelli non può quindi effettuare cambi tattici nel tentativo di togliere punti di riferimento agli avversari che vanno a segno per la seconda volta con Iori, disastrosa la difesa dei biancoscudati che non riesce a spazzare via la sfera consegnandola di fatto al capitano del Cittadella. La compagine veneta potrebbe calare il tris con Benedetti che da posizione invitante colpisce male col destro, i tre punti in cassaforte sembrano in cassaforte ma a ridosso del novantesimo Polidori accorcia le distanze e riapre la partita, fornendo gli ingredienti per un finale inaspettato. Gli uomini di Venturato tremano ma tengono duro e difendono il risultato fino al triplice fischio.

