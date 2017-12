Akragas-Reggina/ Streaming video e diretta Sportube tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Akragas-Reggina, LaPresse

Akragas-Reggina, diretta dal signor Maranesi di Ciampino, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del fitto programma pomeridiano della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Lega Pro. Più attento agli sviluppi dell'intricata vicenda societaria che a una classifica sempre più preoccupante, l'Akragas cercherà in casa contro la Reggina di darsi una scossa e interrompere la lunga serie di sette sconfitte consecutive in campionato, che ha fatto precipitare il club con sei punti in classifica all'ultimo posto del girone C del campionato di Serie C, considerando la penalizzazione di tre punti recentemente inflitta agli agrigentini.

La Paganese penultima è lontana cinque lunghezze e la situazione si è complicata dopo l'ultimo ko esterno contro il Catania. La Reggina dopo due sconfitte consecutive in campionato è reduce da un pari interno senza reti contro il Bisceglie che l'ha mantenuta a quattro lunghezze di distanza dalla zona play out, ma gli amaranto per ora non hanno ritrovato la brillantezza della vittori finora più importante dell'anno, al 'Granillo' contro il Catania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE AKRAGAS-REGGINA

Sfida che non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che si collegheranno, da abbonati o acquistando la partita come evento singolo, sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell'incontro che si disputerà presso lo stadio De Simone di Siracusa. L'Akragas scenderà in campo con Vono in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Mileto, Danese e Genny Russo. L'albanese Gjuci sarà l'esterno di fascia destra e Sepe l'esterno di fascia sinistra, mentre Bramati e il brasiliano Leonardo Vicente si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In avanti, Longo avrà compiti da trequartista alle spalle di Salvemini e Moreo, visto che in attacco mancherà per squalifica Parigi, espulso nell'ultima trasferta di Catania. La Reggina risponderà con Cucchietti a difesa della porta, Pasqualoni schierato in posizione di terzino destro e Solerio in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Di Filippo e Laezza. Terzetto di centrocampo titolare formato da De Francesco, Porcino e Marino, mentre Fortunato giocherà come trequartista alle spalle del duo offensivo Bianchimano-Tulissi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per il match dei bookmaker sono equilibrate, anche se l'Akragas viene comunque considerato sfavorito, in caduta libera dopo gli ultimi risultati. Quota per la vittoria interna fissata a 2.85 da Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 l'investimento degli scommettitori sull'eventuale pareggio e William Hill quota 2.50 l'eventuale successo esterno dei calabresi. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.29, under 2.5 quotato 1.60.

