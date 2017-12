Alessandria Gavorrano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria Gavorrano streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: siamo alla 17^ giornata nel girone A di Serie C

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Alessandria Gavorrano sarà diretta dall'arbitro Marco D’Ascanio della sezione Aia di Ancona. Il match sarà fra quelli in programma oggi pomeriggio, domenica 3 dicembre alle ore 14.30 per la diciassettesima giornata del girone A di Serie C. Si scontrano due realtà molto diverse, ma che in classifica sono separate da appena due punti: l’Alessandria è terzultima con 12 punti, il Gavorrano è ultimo a quota 10. Partiamo dall’Alessandria, che è clamoroso vedere così in basso: due anni fa stupì tutti arrivando fino alla semifinale di Coppa Italia, l’anno scorso per gran parte del campionato dominò il girone, perdendo poi sul filo di lana la promozione diretta in favore della Cremonese e venendo poi beffata una seconda volta ai playoff. In estate dunque i grigi piemontesi erano considerati di nuovo fra le squadre di riferimento del girone A, invece adesso l’Alessandria è in piena zona playout e deve pensare innanzitutto a salvarsi.

Il Gavorrano invece è neo promosso dalla Serie D, per cui i toscani mettevano in conto di dover soffrire in questo campionato, con la salvezza come obiettivo principale. L’inizio però era stato da incubo, con sette sconfitte più il riposo nelle prime otto giornate, il primo punto solamente alla nona (il 15 ottobre) grazie a un pareggio a Pisa. La domenica seguente è arrivata la prima vittoria contro la Lucchese e da quel momento in poi il Gavorrano sta marciando ad un ritmo che garantisce quanto meno che i toscani lotteranno per la salvezza fino alla fine e non saranno un “materasso” come le prime giornate avrebbero fatto pensare. Il Gavoranno è vivo: lo dimostrerà anche ad Alessandria?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA GAVORRANO

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni, l’allenatore dell’Alessandria Michele Marcolini ha a disposizione La Rosa praticamente al completo e vedremo quali scelte farà dopo la sonante vittoria per 0-4 sul campo del Piacenza in Coppa Italia, che potrebbe spingerlo a confermare anche in campionato chi ha fatto così bene. Il modulo sarà il 4-4-2, fra i volti più noti ecco il portiere Agazzi e l’attaccante Gonzalez, a dire il vero fra i titolari abituali che invece martedì sono andati in panchina: loro dovrebbero ritrovare il posto da titolari, in altri settori del campo però le gerarchie potrebbero mutare. Nel Gavorrano invece l’allenatore Giancarlo Favarin potrebbe puntare su un coperto 5-3-2 impostato sulla coppia d’attacco con Merini e Moscati, alle cui spalle agirebbe il numero 10 Remedi, vertice avanzato del centrocampo. In difesa invece il perno è Salvadori, in posizione centrale davanti al portiere Salvalaggio.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Alessandria e Gavorrano disegnano un pronostico che sorride nettamente ai padroni di casa. I piemontesi dunque sono favoriti e il segno 1 che identifica la vittoria dell’Alessandria è proposto a 1,55. Si sale poi a 3,55 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio esterno del Gavorrano, identificato ovviamente con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 5,50 volte la posta in palio.

