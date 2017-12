Arezzo-Prato/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

03 dicembre 2017 Fabio Belli

Arezzo all'esame Prato (foto LaPresse)

Arezzo-Prato, diretta dal signor Meleleo di Casarano, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida del programma nella diciassettesima giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C. Ko contro il Siena in campionato e contro il Livorno negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, l’Arezzo è andato incontro a una doppia frenata che oltre ad interrompere il cammino in Coppa, ha frenato gli amaranto in campionato, ora lontani quattro punti dalla zona play off, pur mantenendo a quota diciassette punti quattro lunghezze di vantaggio sulla zona play out. L’avvio di stagione aretino non è stato memorabile e ci sarà da fare attenzione ad un Prato che, dopo il successo di Coppa di Reggio Emilia, ha ottenuto una fondamentale vittoria in campionato domenica scorsa. Uno a zero contro l’Olbia grazie ad un’autorete di Ogunseye che ha permesso al Prato di tornare a festeggiare tre punti che mancavano dallo scorso 24 settembre, dalla vittoria casalinga contro il Gavorrano. E proprio col Gavorrano il Prato si è avvicendato in classifica all’ultimo posto, togliendosi col successo contro i sardi dall’ultima posizione che i rivali toscani avevano lasciato alla squadra biancazzurra la settimana precedente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arezzo Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PRATO

Le probabili formazioni dell’incontro: l’Arezzo scenderà in campo con Borra tra i pali, Rinaldi sull’out difensivo di destra e Luciani sull’out difensivo di sinistra, mentre lo slovacco Varga e Sabatino giocheranno al centro della retroguardia. Terzetto di centrocampo con il francese Yebli, De Feudis e Foglia alle spalle del trequartista Corradi, mentre Moscardelli e Cutolo giocheranno in coppia sul fronte offensivo. Risponderà il Prato con Alastra tra i pali alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Guglielmelli, Martinelli, Marzorati e Seminara. Bonetto, Marini e Fantacci comporranno il terzetto titolare di centrocampo, in attacco Tommaso Ceccarelli, Piscitella e Orlando saranno schierati nel tridente.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-1-2 dell’allenatore dell’Arezzo, Pavanel, il tecnico del Prato, Catalano, opporrà il 4-3-3. Nello scorso campionato il Prato ha sbancato il campo dell’Arezzo il 22 aprile 2017, due a uno con i gol di Tomi e Moncini che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Arcidiacono per gli amaranto. L’Arezzo non batte il Prato in casa in campionato dall’uno a zero del 17 ottobre 2015, rete decisiva di Capece su calcio di rigore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per le agenzie di scommesse Arezzo nettamente favorito, con vittoria casalinga degli amaranto quotata 1.70 da Betclic, che alza invece fino a 4.70 l’eventuale vittoria esterna del fanalino di coda della classifica. Bwin offre a 3.40 la quota relativa al pareggio. Unibet quota 2.05 l’over 2.5, Bet365 propone a una quota di 1.75 l’under 2.5.

