Avellino Carpi info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live. Alle ore 15:00 di oggi pomeriggio, di scena al Partenio la sfida fra irpini ed emiliani

Avellino Carpi sarà diretta dall'arbitro Di Martino. Per la diciassettesima giornata di Serie B ecco il match dello stadio Partenio Lombardi di Avellino fra gli omonimi padroni di casa e gli ospiti del Carpi, primo posticipo della domenica alle ore 15.00. Una gara molto interessante visto che gli irpini sono una squadra comunque di livello, nonostante occupino la quindicesima posizione in classifica, e lo stesso si può dire ovviamente dei carpigiani, attualmente a quote 23 punti, in nona posizione, e in piena corsa playoff. Andiamo quindi a vedere le le info sulla diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match, e infine, le quote per le scommesse sulla partita in oggetto.

DIRETTA TV E STREAMING

La partita fra Avellino e Carpi, in programma a partire dalle ore 15:00 di questo pomeriggio, sarà visibile come al solito in diretta tv, ma solo a pagamento. Il match sarà infatti esclusiva dei clienti Sky Sport, che per vederlo dovranno sintonizzarsi su Sky Calcio 5 all’orario indicato. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la partita del Partenio Lombardi in diretta streaming video attraverso l’applicazione dedicata, Sky Go: un modo per godervi la sfida comodamente attraverso il proprio smartphone, tablet o personal computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AVELLINO CARPI

Partiamo dai padroni di casa dell’Avellino allenati dal noto Walter Novellino. Per la partita in programma oggi pomeriggio non ci saranno Pecorini, Rizzato e Gavazzi, oltre ai due lungodegenti, leggasi Lasik e Morosini, con il primo che ha rotto tibia e perone, mentre il secondo ha lesionato il legamento del crociato. Biancoverdi che dovrebbero scendere quindi in campo con un offensivo 3-5-2, con Lezzerini schierato fra i pali, a ridosso di una retroguardia a tre composta da Marchizza pilastro di mezzo, con Ngawa interno di destra, e Migliorini schierato invece a sinistra. A centrocampo toccherà a Moretti avere in mano le chiavi del gioco, con capitan D’Angelo intermedio di destra e Paghera a sinistra, con Molina (in gol nella recente sconfitta contro il Palermo) e Falasco, ad allargare il gioco sulle due fasce. Infine l’attacco, che sarà composto dalla solita coppia Ardemagni e Castaldo.

Scopriamo quindi le formazioni del Carpi allenato da Calabro, che per la trasferta in Campania dovrebbe avere a disposizione tutti i giocatori ad eccezione del solo Jelenic, che ha un problema al dito. Andiamo a vedere lo schieramento, un 3-5-2 composto da Nzola e Manconi coppia di terminali offensivi, con Calapai largo a destra e Anastasio sulla fascia mancina del centrocampo, mentre in mezzo ci sarà Romano in regia, spalleggiato a destra da Mbaye, e a sinistra da Giorico. Infine la linea difensiva, schierata a tre, Brosco a schermo dell’estremo difensore, il numero uno Serraiocco, mentre Vitturini e Sabbione saranno i due intermedi. Nessuno squalificato in casa Carpi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi volesse scommettere sulla partita Avellino-Carpi, ecco le quote fornite dall’agenzia italiana Snai. Biancoverdi favoriti nel match in oggetto nonostante la posizione in classifica sia peggiore rispetto a quella degli avversari. Il segno 1 è infatti quotato 2.10, mentre il segno 2, il successo del Carpi al Partenio, paga 3.65 volte la nostra puntata. Abbastanza alto anche il segno X, il pareggio, quotato dalla Snai 3.20. Per quanto riguarda invece l’under e l’over, le quote sono rispettivamente di 1.65 e 2.10, mentre le opzioni gol e nogol pagano 1.85 e 1.87 la nostra puntata.

