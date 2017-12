Benevento Milan/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio per Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera (Serie A 15^ giornata)

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Benevento Milan, Serie A 15^ giornata (Foto LaPresse)

Benevento Milan sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani; è la partita che, il 3 dicembre alle ore 12:30 del 3 dicembre, apre la domenica dedicata alla 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Situazione diversa ma che si può accomunare nelle due piazze: entrambe hanno bisogno di vincere. Il Benevento non ha ancora rinunciato all’idea di una miracolosa salvezza stile Crotone, ma a inizio dicembre deve ancora ottenere il primo punto in campionato e, dunque, più passa il tempo più svaniscono le speranze. Il Milan riparte da un nuovo allenatore, l’ennesimo negli ultimi quattro anni scarsi, ed è ormai lontano dalla zona Champions League: al momento i rossoneri devono concentrarsi esclusivamente sulle singole partite, poi alzeranno la testa per valutare quale sia la posizione in classifica e quali siano dunque gli obiettivi realistici. La partita del Vigorito torna inoltre a mettere uno contro l’altro Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso, che si erano sfidati due anni fa nella finale playoff di Lega Pro quando allenavano, rispettivamente, Foggia e Pisa. Allora De Zerbi era favorito ma a festeggiare la promozione fu Gattuso; oggi si invertono i rapporti di forza, vedremo se sarà così anche riguardo l’esito in campo.

BENEVENTO MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Benevento Milan sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo caso codice d’acquisto 409775), e su quelli del digitale terreste a pagamento dove l’appuntamento è su Premium Sport e Premium Sport HD; in entrambi i casi sarà possibile seguire la partita del Vigorito anche in diretta streaming video, attivando - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone la rispettiva applicazione, vale a dire Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO

Ovviamente nella stagione del Benevento c’è anche tanta sfortuna: la squadra non gioca male in termini assoluti e anche contro l’Atalanta ha avuto le occasioni per vincerla, ma quando il rendimento è questo la fiducia viene meno e anche le cose semplici sembrano insormontabili. Quattordici sconfitte in quattordici partite sono un record ampiamente superato; la salvezza è sempre più difficile (numericamente parlando dista 10 punti) e adesso bisogna solo pensare a mettere in cascina i primi punti, di riffa o di raffa, con la sensazione che una volta tolto quello zero dalla casella tante cose si possano sbloccare quasi per magia. Stesso ragionamento per il Milan: lo ha spiegato molto bene Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione. Pensare oggi a Champions League o Europa League servirebbe a poco: bisogna abbassare la testa, lavorare e vincere gara per gara per poi eventualmente fare le valutazioni del caso. Il cambio di allenatore potrebbe dare una scossa, ma è chiaro che i problemi della squadra rossonera vadano al di là delle capacità che aveva Vincenzo Montella di farla girare; il rischio è quello di “bruciare” il Gattuso allenatore, che non ha poi fatto troppe esperienze in panchine. Conta il giusto questo fattore, dipenderà più che altro dalla voglia che la squadra avrà di serrare le fila e compiere la rimonta.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN

Oltre agli zero punti, De Zerbi deve anche fare i conti con la situazione degli indisponibili: sempre sospeso capitan Lucioni, dalla gara contro il Milan potrebbe mancare anche Ciciretti che si aggiunge così a Lazaar e Iemmello, mentre potrebbe farcela Armenteros che in caso contrario lascerebbe il posto a Massimo Coda. Il tecnico dovrebbe insistere con il 4-3-3, tornando però a inserire Nicolas Viola al centro della zona mediana in qualità di playmaker; ne fa le spese Del Pinto, mentre sono confermati sia Chibsah che Cataldi che con compiti diversi si occuperanno delle mezzali. In porta Brignoli resta favorito su Belec, sulle corsie laterali possibile impiego, come già a Bergamo, per Gaetano Letizia e Di Chiara con Andrea Costa e il rientrante Antei che dovrebbero comporre la coppia centrale. Nel tridente offensivo troveranno spazio Lombardi e D’Alessandro; se Ciciretti fosse in campo a rimanere fuori sarebbe il giovane cresciuto nella Lazio, in alternativa ci sono Puscas e Parigini che potrebbero rappresentare la novità al fine di trovare la chimica giusta per i primi punti in campionato.

Come sarà il primo Milan di Gattuso? Intanto il tecnico potrebbe dover rinunciare a Calhanoglu; possibile che si insista sullo stesso modulo di Montella, quindi una difesa a tre con Bonucci a guidare il reparto completato da Musacchio (favorito su Cristian Zapata) e Alessio Romagnoli. La leggera variazione potrebbe essere l’attacco, visto che solitamente Gattuso gioca con il tridente puro; dunque Suso e Bonaventura potrebbero avanzare e allargare la loro posizione per affiancare Kalinic, che al momento è ancora favorito come prima punta (ma non sono da escludere le sorprese, per esempio André Silva lanciato dal primo minuto). A centrocampo spazio alla coppia formata da Lucas Biglia e Kessié: il nuovo allenatore del Milan aveva già speso belle parole per l’ivoriano ed è dunque facile che l’ex Atalanta sia ancora al centro del progetto tecnico rossonero. Sulle fasce Borini e Ricardo Rodriguez: per il momento dunque nessuna novità rispetto alla veecchia gestione, probabilmente eventuali variazioni arriveranno una volta che Gattuso avrà preso pieno possesso e conoscenza del gruppo.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente il Milan parte favorito in questa partita, e secondo l’agenzia di scommesse Snai nemmeno di poco: infatti il segno 2 per la vittoria dei rossoneri vale 1,38 mentre il segno 1 che accompagna l’eventuale vittoria del Benevento è una possibilità quotata addirittura 8,25 (peraltro il valore è facilmente abbassato dal fatto che si giochi in Campania). Con il pareggio, che ovviamente viene identificato dal segno X, il vostro guadagno sarebbe invece di 5,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita del Vigorito.

© Riproduzione Riservata.