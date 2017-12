Bisceglie-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Siracusa, LaPresse

Bisceglie-Siracusa, diretta dal signor Moriconi di Roma 2, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Lega Pro. Il Bisceglie è reduce da un pareggio zero a zero sul campo di Reggio Calabria, mentre il Siracusa nell'ultimo turno di campionato ha battuto due a uno il Catanzaro grazie ad una doppietta di Parisi. Quella in Puglia sarà una sfida tra due formazioni in salute, con i siciliani che nelle ultime quattro partite di campionato hanno alternato vittorie e sconfitte, occupando comunque il quarto posto in classifica alle spalle del terzetto di testa che sta tirando con Lecce, Catania e Trapani. Nono in classifica ed in piena zona play off, il Bisceglie è reduce invece da quattro risultati utili consecutivi.

Sfide in cui i nerazzurri sono riusciti a raccogliere otto preziosi punti che ne hanno confermato la candidatura per la medio-alta classifica, nonostante il loro status da neopromossi. La partita appare dunque di difficile lettura: di sicuro il Siracusa si è confermato esattamente ai livelli della scorsa stagione, non ancora pronto per riuscire a lottare per i vertici della classifica, ma ben piazzato per partecipare ai play off dalle prime file della griglia di partenza. Il Bisceglie sta stupendo con sei punti di vantaggio sulla zona play out, non bisogna dimenticare come i nerazzurri fossero assenti da diciannove anni dal calcio professionistico, dunque la partenza degli uomini di Zavettieri è stata senz'altro lusinghiera in questa nuova stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE BISCEGLIE-SIRACUSA

Sfida che non si potrà seguire in diretta tv sui canali free o pay quella fra Bisceglie e Siracusa, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati o coloro che acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: il Bisceglie scenderà in campo con Crispino in porta, Delvino sull'out difensivo di destra e il croato Jurkic sull'out difensivo di sinistra, mentre i difensori centrali saranno Petta e il bosniaco Markic. A centrocampo l'altro croato Vrdoljak sarà affiancato dal paraguaiano Lugo Martinez e Risolo, mentre in attacco il croato Jovanovic sarà affiancato da Partipilo e da Montinaro. Risponderà il Siracusa con Tomei tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Daffara, De Vito e Mucciante. I tre di centrocampo saranno Toscano, Palermo e Mancino, mentre Parisi, grande protagonista dell'ultimo match interno contro il Catanzaro che il Siracusa ha vinto con una sua doppietta, giocherà sulla fascia destra e Mangiacasale sulla fascia sinistra. In attacco Catania avrà compiti da trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bernanrdo.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli confermati per le due squadre rispetto alle ultime uscite, 4-3-3 per il Bisceglie allenato da Zavettieri e 3-5-1-1 per il Siracusa guidato in panchina da Bianco. Bisceglie e Siracusa si trovano di fronte senza precedenti ufficiali recenti, con le due squadre mai di fronte tra i professionisti negli ultimi anni e sempre inserite in gironi diversi ai tempi della militanza nei campionati Dilettanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse indicano i padroni di casa solo leggermente favoriti rispetto agli ospiti, vittoria interna pugliese quotata 2.50 da Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e William Hill quota invece 2.80 il successo esterno siciliano. L'over 2.5 viene quotato 2.29 da Bet365, mentre Unibet quota 1.56 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.