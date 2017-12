Bologna Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Dall'Ara ecco gli isolani, reduci dal ko di Coppa Italia. Serie A, 15^ giornata

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Cagliari, Serie A 15^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Cagliari è diretta da Federico La Penna: l’arbitro della sezione di Roma fischierà a partire dalle ore 15:00 di domenica 3 dicembre per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. E’ riduttivo parlare di sfida per la salvezza: certo l’obiettivo di entrambe le società è quello di rimanere in Serie A, ma al momento tutte e due hanno preso margine dalla zona calda della classifica. Il Cagliari rischia comunque qualcosa - ha 15 punti, la terzultima ne ha 10 e sta provando a migliorare il suo passo - mentre il Bologna con i suoi 20 punti si trova addirittura in settima posizione, potendo addirittura sognare l’Europa League. Realisticamente non è un obiettivo percorribile, ma in ogni caso la distanza è di due partite: potrebbe esserci una grande occasione per andare all’assalto del sesto posto. Al Dall’Ara torna come ex Diego Lopez: il tecnico uruguaiano aveva guidato il Bologna nel 2014-2015 in Serie B, non aveva fatto male ma a maggio, scivolato al quarto posto e mancata la promozione diretta, era stato sostituito da Delio Rossi che poi attraverso i playoff aveva riportato la squadra emiliana in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Bologna Cagliari è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al bouquet satellitare di Sky, nello specifico al pacchetto Calcio: la partita è trasmessa su Sky Calcio 3 (per i non abbonati il codice d’acquisto è 409786) con la possibilità ovviamente di attivare, senza costi aggiuntivi, il servizio di diretta streaming video con Sky Go, che vi permetterà di seguire la sfida del Dall’Ara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Due vittorie consecutive per il Bologna, che ha sempre trovato tre gol in questa mini-striscia: prima la rimonta vincente di Verona, poi il trionfo contro una Sampdoria lanciatissima e che arrivava dal successo sulla Juventus. Il problema per la squadra di Roberto Donadoni resta la continuità: il talento c’è (soprattutto nel reparto offensivo), adesso bisogna cominciare a non perdersi per strada a ogni piè sospinto, perchè a cavallo della sosta per le nazionali (quella di ottobre) il Bologna aveva vinto tre partite in fila ma poi era andato incontro a quattro sconfitte che ne avevano minato le posizioni di classifica. Pensare all’Europa League adesso è inutile: bisogna subito chiudere i conti con la salvezza e poi provare a divertirsi. Il Cagliari in termini generali rischia poco, ma non sta facendo benissimo considerati i nomi della rosa; ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma è andato incontro a sconfitte anche pesanti e la striscia di cinque ko che ha portato all’esonero di Massimo Rastelli ha chiaramente tarpato le ali. In più gli isolani in settimana hanno clamorosamente perso in Coppa Italia contro il Pordenone, squadra di Serie C: il presidente Giulini si è personalmente scusato con i tifosi e chiesto di ripartire subito a onorare la maglia. Tuttavia il rovescio interno potrebbe avere conseguenze negative a livello mentale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA

Squalificato Torosidis, resta ai box Federico Di Francesco: Donadoni se la gioca comunque con il 4-3-3 e dovrebbe confermare l’assetto visto nelle ultime uscite, cioè quello in cui Destro e Palacio sono in campo contemporaneamente con l’argentino che si posiziona da esterno sinistro del tridente lasciando al marchigiano il compito di muoversi da prima punta. Dall’altra parte dello schieramento ovviamente non è in discussione la maglia per Verdi; dovrebbe essere invariato anche il centrocampo, nel quale Pulgar gioca come regista davanti alla difesa mentre Andrea Poli e Donsah rappresentano scelte più che altro di quantità, ma che aumentano anche la pericolosità negli inserimenti senza palla rispetto ad altri elementi (per esempio Nagy e Taider, che restano in panchina). Per quanto riguarda la difesa, anche Giancarlo Gonzalez non recupera in tempo per la partita del Dall’Ara; dovrebbe allora esserci spazio per l’esperto Maietta al fianco di Helander, con Ibrahima Mbaye che invece sarà il terzino destro e Masina che come sempre si occuperà della fascia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI

Torna la formazione titolare dopo la disfatta di Coppa Italia; potrebbe non farcela Sau, nel caso è Joao Pedro che va a giocare come supporto a Joao Pedro che si muove qualche passo più indietro, rappresentando anche un ideale collegamento con il centrocampo. Nel quale invece Cigarini rappresenta un altro cardine dell’ideale ossatura, agendo da playmaker e avendo ai suoi lati Barella e Ionita, che tecnicamente dovrebbero essere in vantaggio su Dessena che ha giocato martedì e ha anche segnato (purtroppo per lui la rete è stata inutile) e Deiola che non è ancora al top della condizione. Sulle fasce Diego Lopez dovrebbe conservare l’assetto con Faragò e Padoin; conferma dunque per la difesa a tre, nella quale tornano a giocare Andreolli e Ceppitelli. L’unico reduce dalla Coppa Italia dovrebbe allora essere Romagna; in porta più Rafael Andrade che Cragno, ma l’ex estremo difensore del Benevento sta meglio e potrebbe essere scelto dal suo allenatore tornando quindi a giocare titolare.

QUOTE E SCOMMESSE

C’è abbastanza equilibrio in questa partita, ma in ogni caso il Bologna parte favorito: al Dall’Ara si punta sul fattore campo e dunque la Snai ci dice che il segno 1 per per la vittoria dei felsinei vale 2,00 contro il 3,90 che accompagna il segno 2, che naturalmente dovrete giocare qualora crediate in un colpo esterno del Cagliari. Il segno X vale per il pareggio: vi permetterebbe di guadagnare 3,30 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per la gara della quindicesima giornata di Serie A.

© Riproduzione Riservata.