Catanzaro-Fondi/ Streaming video e diretta Sportube tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C

03 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Fondi, LaPresse

Catanzaro-Fondi, diretta dal signor Zufferli di Udine, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della diciassettesima giornata d'andata del girone C del campionato di Lega Pro. E' arrivata a sette la striscia di risultati utili consecutivi per il Fondi, che sembra aver davvero cambiato passo rispetto al disastroso inizio di stagione. Sabato scorso è arrivato un pareggio per i rossoblu contro la capolista Lecce, uno zero a zero interno che ha confermato lo stato di salute dei pontini, considerando la forza degli avversari.

Tre vittorie e quattro pareggi nelle ultime sette sfide di campionato disputate dai fondani, che ora affronteranno un Catanzaro reduce dal blitz sul campo della Sicula Leonzio. Risultato importante, che testimonia come i calabresi possano quest'anno puntare alla zona play off e dimenticare le ansie del passato campionato, in cui la salvezza e la permanenza tra i professionisti arrivarono solamente grazie alla vittoria nei play off contro la Vibonese. Il Catanzaro in trasferta veniva da due ko contro Catania e Siracusa, aver invertito la tendenza fuori casa è sicuramente importante per gli uomini di Erra, che in casa è caduta però già due volte contro Lecce e Matera. Il Fondi resta a un punto di distanza dalla zona play out, la tranquillità è ancora lontana ma sicuramente aver recuperato l'handicap iniziale è stata una gran prova di forza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE CATANZARO-FONDI

Sfida che non si potrà seguire in diretta tv sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per gli abbonati al portale o per coloro che acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa giallorossi giocheranno con Nordi in porta, Gambaretti, Sirri e Riggio titolari nella difesa a tre, mentre Zanini sarà l'esterno laterale di destra e Icardi l'esterno laterale di sinistra. Benedetti e Spighi si muoveranno invece come centrali di centrocampo, alle spalle del romeno Onescu che sarà utilizzato come trequartista. In attacco, Falcone, autore della doppietta che ha permesso ai calabresi di vincere l'ultima sfida di campionato in casa della Sicula Leonzio, si muoverà al fianco di Kanis sul fronte offensivo. Risponderà il Fondi con il portiere albanese Elezaj alle spalle di una linea difensiva a quattro con Galasso impiegato in posizione di tezino destro, Paparusso in posizione di terzino sinistro mentre Ghinassi e Vastola saranno i due difensori centrali. A centrocampo si muoveranno Ricciardi, Quaini e Vasco, Addessi sarà schierato in posizione di trequartista alle spalle di Lazzari e Corvia.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa favoriti dai bookmaker per la conquista dei tre punti, con vittoria interna fissata a una quota di 1.82 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.30 la quota relativa al pareggio e William Hill quota invece 4.33 l'eventuale successo esterno. Bet 365 propone a 2.14 la quota per l'over 2.5 e a 1.66 la quota per l'under 2.5.

