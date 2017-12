Cuneo Siena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo Siena streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: in Piemonte si gioca per la 17^ giornata nel girone A di Serie C

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cuneo Siena - LaPresse, imm. di repertorio

Cuneo Siena sarà diretta dall'arbitro Davide Andreini della sezione Aia di Forlì. Il match si giocherà oggi pomeriggio, domenica 3 dicembre alle ore 14.30 per la diciassettesima giornata del girone A di Serie C allo stadio Fratelli Paschiero. La partita metterà di fronte due formazioni lontanissime fra loro in classifica: il Cuneo padrone di casa ha appena 13 punti e di conseguenza deve lottare per la salvezza, il Siena invece è terzo a quota 30 e di conseguenza ha orizzonti ben diversi. I piemontesi pagano il disastroso rendimento casalingo, avendo ottenuto appena 2 punti davanti ai propri tifosi a fronte degli 11 conquistati in trasferta, numero questo che sarebbe molto positivo. Certo, il Siena è avversario molto forte e dunque fare risultato non sarà semplicissimo, tuttavia il Cuneo ha estremo bisogno di iniziare a fare bene in casa se non vuole guai nella dura lotta per la salvezza.

I toscani hanno obiettivi ben diversi: il terzo posto è una promessa di un ottimo piazzamento in ottica playoff, c’è però da dare il massimo per provare ancora ad inseguire anche il primo posto, mettendo pressione al Livorno che per ora viaggia a ritmi insostenibili per chiunque altro. Questa dunque per il Siena è una partita da vincere, contro una squadra che ha meno della metà dei punti della Robur e che in casa sta facendo malissimo. Sfruttando pure l fatto che il Pisa non ha ancora riposato (lo farà all’ultima giornata), il Siena è potenzialmente da secondo posto e ha il dovere di provarci per l’unica promozione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Cuneo Siena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO SIENA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni. Il Cuneo in settimana ha esonerato l’allenatore Gardano e oggi in panchina andrà il suo vice Caridi. Una situazione sempre delicata, nella quale è lecito ipotizzare che almeno dal punto di vista tattico si eviteranno rivoluzioni; possibile dunque la conferma per il 4-1-4-1, modulo particolare nel quale ovviamente hanno un ruolo delicato la prima punta e il regista basso davanti alla difesa, che dovrebbero essere rispettivamente Dell’Agnello e Pellini. Quanto invece al Siena, per i toscani di mister Mignani ci dovrebbe essere un offensivo 4-3-3 nel quale spicca il nome di Guberti, ala destra di un attacco che comprende pure Marotta prima punta e Neglia sull’altra fascia. A centrocampo il perno è Gerli, in difesa invece ci attendiamo la coppia D’Ambrosio-Sbraga davanti al portiere Pane.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Cuneo e Siena disegnano un pronostico che, come prevedibile, sorride soprattutto agli ospiti. I piemontesi dunque sono attesi ad un compito non facile e il segno 1 che identifica la vittoria del Cuneo è proposto a 2,95. Si sale poi a 3,10 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio esterno del Siena, identificato ovviamente con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 2,25 volte la posta in palio ed è di conseguenza secondo Snai l’esito più probabile della partita.

